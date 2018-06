COT-Bericht: Short-Seller am Goldterminmarkt verantwortlich für Kursrückgänge?

Wie stark ist der Zusammenhang zwischen dem Goldpreis und der Positionierung der Akteure am Terminmarkt der COMEX, die wöchentlich im Commitments of Traders (COT) Report veröffentlicht wird?Fred Hickey, ein Marktbeobachter, dem ich auf Twitter folge und dessen Kommentare ich sehr schätze, schrieb dazu Folgendes:"Wir wissen nun, warum der Goldpreis in etwas mehr als einer Woche 40 $ gesunken ist. Am Futuresmarkt wurde der größte Anstieg der Short-Positionen der großen Spekulanten (von 72.000 Kontrakten auf 106.400 Kontrakte, eine Erhöhung um 47%) innerhalb einer Woche verzeichnet, an den ich mich erinnern kann. Die gute Nachricht ist, dass sie diese Kontrakte zurückkaufen müssen, sobald die Zeit der saisonal höheren Goldpreise beginnt.""Der Kursrückgang war zu 100% auf die Short-Seller zurückzuführen. Die Long-Positionen der Spekulanten wurden in Berichtszeitraum weniger stark erhöht."Beachten Sie, dass die immer freitags erscheinenden COT-Berichte die Marktstruktur vom vorherigen Dienstag widerspiegeln. Alle Daten in der folgenden Tabelle beziehen sich daher auf Dienstage. Der aktuellste COT-Report zeigt den Stand zum 19. Juni.Wie Hickey anmerkt, haben die Spekulanten ihre Shorts deutlich erhöht. Ein starker Anstieg der Short-Positionen wurde auch vom 8. auf den 15. Mai verzeichnet. In beiden Fällen gab der Goldpreis nach.Vom 1. auf den 8. Mai nahm die Zahl der Short-Positionen allerdings stark ab, ohne dass sich das positiv auf den Kurs auswirkte. Vom 5. auf den 12. Juni wurden zudem die Long-Positionen beträchtlich ausgebaut, doch der Goldpreis ging etwas zurück.Schlussfolgerung: Eine Analyse der COT-Daten kann große Kursbewegungen (oder das Ausbleiben großer Kursbewegungen) am Goldmarkt nicht ausreichend erklären. Ich stimme Hickey jedoch zu, dass die Rückkäufe der Shorts-Seller dem Goldpreis zusätzlichen Treibstoff geben werden, wenn sich das Blatt wendet und die Long-Positionen wieder stärker erhöht werden.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 24. Juni 2018 auf www.themaven.net veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.