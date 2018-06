Capital Economics sieht "signifikantes Rezessionsrisiko" in den USA

Trotz des stärkeren Wachstums der US-Wirtschaft in diesem Jahr warnen die Analysten des Wirtschaftsforschungsunternehmens Capital Economics vor einer drohenden Konjunkturflaute. Für 2020 sagen sie in ihrem jüngsten Bericht eine Wachstumsrate von nur 1,3% sowie das Ende der Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed vorher. Dies meldete das Nachrichtenportal Kitco News gestern.Infolge der Stimulierungsmaßnahmen wird das Wachstum in den USA nach Einschätzung der Marktforscher in diesem Jahr noch bei 2,9% liegen. 2019 sei jedoch infolge der höheren Zinsen mit einem Rückgang auf 2,0% zu rechnen. "Wir gehen davon aus, dass der US-Leitzins Mitte 2019 bei knapp 3,0% sein Zyklushoch erreicht und die Fed 2020 gezwungen sein wird, die Zinsen wieder zu senken", heißt es in dem Bericht.Neben der strafferen Geldpolitik, die eine Abkühlung des Wachstums wahrscheinlich macht, sei eine Eskalation der aktuellen Handelsstreitigkeiten derzeit die größte Gefahr für die Wirtschaft. Auf den Goldkurs könne sich das jedoch positiv auswirken, da eine Zuspitzung der Spannungen die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten erhöhen, sich jedoch gleichzeitig negativ auf den US-Dollar auswirken könnte. Zudem sei zu erwarten, dass Investoren sich im Zuge dessen mit Hilfe von Gold verstärkt gegen steigende Inflationsraten absichern wollen, sagte die Rohstoffanalystin Simona Gambarini von Capital Economics am Freitag gegenüber Kitco.Ein Anstieg des Kurses auf über 1.300 $ je Unze ist Gambarini zufolge daher kurzfristig möglich, falls der US-Dollar erneut nachgibt. Langfristig werde dem Edelmetall die Abkühlung der Konjunktur zu Gute kommen. Capital Economics prognostiziert deswegen einen Anstieg des Goldpreises auf 1.350 $ bis Ende 2019 und einen Preis von 1.400 $ Ende 2020.© Redaktion GoldSeiten.de