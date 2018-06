First Energy Metals unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Erwerb einer Lithiumkonzession

VANCOUVER, 20. Juni 2018 - First Energy Metals Ltd. (TSX V: FE) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet Highway 95 (Konzessionsgebiet Highway) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus Konzessionseinheiten, die sich über eine Gesamtfläche von 2.400 Hektar erstrecken und im Nye County in Nevada liegen.Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte (100 %) am Lithiumkonzessionsgebiet Highway 95 zu sichern, indem es folgende Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsarbeiten tätigt:I. Übergabe von 10.000 $ in bar und 100.000 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien), sobald dies nach Unterzeichnung der Vereinbarung und nach Erhalt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange praktisch möglich ist;II. Übergabe von 20.000 $ in bar und 200.000 Stammaktien spätestens am ersten Jahrestag dieser Vereinbarung, vorausgesetzt, es werden bis spätestens einschließlich 31. Juli 2019 mindestens 50.000 $ in die Exploration investiert;III. Übergabe von 40.000 $ in bar und 300.000 Stammaktien spätestens am zweiten Jahrestag dieser Vereinbarung, vorausgesetzt, es werden bis spätestens einschließlich 31. Juli 2020 insgesamt mindestens 150.000 $ in die Exploration investiert. First Energy Metals Ltd. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Energiemetallen wie Lithium, Kobalt und Graphit in seinen Konzessionsgebieten in Nordamerika beschäftigt. Ziel des Unternehmens ist es, aussichtsreiche Technologiemetallprojekte zu erwerben und zu erschließen. Das Unternehmen hält derzeit sämtliche Rechte (100 %) am Lithiumkonzessionsgebiet Kootenay, eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) am Kobaltkonzessionsgebiet Phyllis in Ontario (Kanada) und das vor kurzem in Option übernommene Graphitkonzessionsgebiet Russel im Gebiet von Gatineau (Quebec). Die Eintragung von First Energy Metals Ltd. (vormals Agave Silver) ins Firmenregister der Provinz British Columbia erfolgte am 12. Oktober 1966. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FE gehandelt und notieren außerdem unter dem Kürzel ASKDF im OTC-Markt (Pink) der USA sowie unter dem Kürzel A2JC89 an der Börse Frankfurt.FÜR DAS BOARD VON First Energy Metals Ltd.Gurminder SanghaGurminder Sangha, President & Chief Executive OfficerDie Toronto Stock Exchange (TSX) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen (in den kanadischen Wertpapiergesetzen als forward-looking information bezeichnet) enthalten. Obwohl solche zukunftsgerichteten Informationen vom Unternehmen in gutem Glauben zum Ausdruck gebracht werden und nach Meinung des Unternehmens auf einer angemessenen Grundlage basieren, nehmen sie Bezug auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten somit auch inhärente Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!