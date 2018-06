Mauritius plant Eröffnung einer Gold- und Rohstoffbörse zum Jahresende

Der kleine Inselstaat Mauritius, gelegen im Indischen Ozean, hat große Pläne im Finanz- und Rohstoffsektor. Im Rahmen einer Initiative, die das Land zum "finanziellen Tor zu Afrika" machen soll, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 die Mauritius International Derivatives and Commodities Exchange (Mindex) eröffnet, nachdem der Premierminister Pravind Jugnauth im vergangenen Jahr versprochen hatte, einen Handelsplatz für Gold zu schaffen.Wie Bloomberg berichtete, gab die Finanzkommission des Landes gestern die grundlegende Genehmigung zur Eröffnung einer Rohstoffbörse, an der in Zukunft auch verschiedene Derivate gehandelt werden sollen. Nach Angaben des Mindex-Vorsitzenden Hirander Misra wird der neue Handelsplatz auch über Lagerhäuser für bis zu 400 Tonnen Goldbullion sowie eine eigene Scheideanstalt verfügen.Misra schätzt, dass sich das Handelsvolumen der neuen Börse im ersten Jahr auf rund 31 Tonnen Gold belaufen, bis 2023 jedoch auf 156 Tonnen ansteigen wird. Innerhalb von fünf Jahren soll der jährliche Umsatz am Goldmarkt somit auf 6,5 Milliarden US-Dollar anwachsen. Börsenchef Misra weist jedoch darauf hin, dass man mit den Schätzungen "sehr konservativ" gewesen sei.Im Vergleich zum weltgrößten internationalen Goldmarkt in London sind diese Zahlen allerdings verschwindend gering: Den Statistiken der LBMA zufolge wird in London jeden Tag Gold im Wert von etwa 27 Milliarden Dollar gehandelt.© Redaktion GoldSeiten.de