Desert Lion Energy verlängert Aktienoption von Jinhui und gibt Produktions-Update bekannt

TORONTO, 25. Juni 2018 - Der namibische Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) (OTCQB: DSLEF) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") meldet die Gewährung einer 60tägigen Verlängerung an den Abnahmepartner des Unternehmens, Jiangxi Jinhui Lithium Co. Limited ("Jinhui"), für ihre Option zum Erwerb von 15% der Stammaktien der Desert Lion für ungefähr 13,0 Millionen CAD.Das Lithiumkonzentratprodukt, das am 24. April 2018 nach China geliefert wurde, wird zurzeit zollrechtlich abgefertigt und erwartet die Freigabe. Jinhui hat jetzt Zeit bis zum 22. August, um sich zur Ausübung der Aktienoption zu entscheiden. Alle anderen Bedingungen und Konditionen des Abnahmeabkommens bleiben unverändert."Diese Verlängerung demonstriert Jinhuis und Desert Lions laufendes Engagement in dieser langfristigen Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in den kommenden Monaten zu vertiefen," sagte Herr Johnston.Das Unternehmen produziert zurzeit täglich 500 Tonnen grobkörniges Konzentrat aus dem Haldenmaterial. Die zweite Lieferung von 30.000 Tonnen Konzentrat wird laut Erwartungen Ende Juli/Anfang August in Walvis Bay zur Verladung eintreffen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2018 erwartet man die Produktion von insgesamt 60.000 Tonnen Lithiumkonzentrat.Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur.Tim Johnston, President & CEOSalisha Ilyas, VP, Investor RelationsTel: (647) 209-9200Email: info@desertlionenergy.comWebseite: www.desertlionenergy.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.