Rockcliff Metals identifiziert hochgradiges Gold in Konzessionsgebieten in Manitoba

Toronto, 25. Juni 2018 - Rockcliff Metals Corp. (TSX-V: RCLF, Frankfurt: RO0, WKN: A2H60G) (Rockcliff oder das Unternehmen) freut sich, hochgradige Ergebnisse seiner Goldproben vom zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet DSN sowie vom Gold-/VMS-Konzessionsgebiet Morgan in Snow Lake (Manitoba) bekannt zu geben. Beide Konzessionsgebiete befinden sich in einer strategisch günstigen Lage innerhalb des Abbaugebiets Snow Lake sowie innerhalb einer Entfernung von Mühleneinrichtungen, die mit Lkws zurückgelegt werden kann. Das Abbaugebiet Snow Lake ist Teil des erstklassigen Grünsteingürtels Flin Flon / Snow Lake, der aktive Basismetallminen und ehemalige Goldproduzenten beherbergt.Ken Lapierre, President und CEO des Unternehmens, sagte: Unsere Sommer-Feldsaison legte einen soliden Start mit vielversprechenden hochgradigen Analyseergebnissen von Goldproben von zwei zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebieten hin. Sowohl das Goldkonzessionsgebiet DSN als auch das Gold-/VMS-Konzessionsgebiet Morgan wurden nur eingeschränkten historischen Goldexplorationen unterzogen, obwohl eine verbreitete Goldmineralisierung in Quarzerzgängen und sulfidreichem Muttergestein vorkommt. Wir werden das Goldpotenzial dieser Goldkonzessionsgebiete im Feld weiter bewerten und sind nach wie vor zuversichtlich, dass das wahre Goldpotenzial beider Konzessionsgebiete mit weiteren Explorationen ausgeschöpft werden kann. Sobald unsere aktuelle Finanzierung abgeschlossen ist, werden wir bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kupferlagerstätte Rail, die innerhalb einer Entfernung von Basismetall-Verarbeitungseinrichtungen liegt, die mit Lkws zurückgelegt werden kann, außerdem mit einem Bohrprogramm beginnen. Im Rahmen des Bohrprogramms wird versucht, die aktuelle Lagerstätte Rail, die in alle Richtungen offen ist, zu erweitern und auch eine neue Basismetallmineralisierung entlang des vielversprechenden, fünf Kilometer langen Kupferabschnitts Rail zu entdecken. Wir sind weiterhin bestrebt, als Priorität unser umfassendes Portfolio an Konzessionsgebieten zu erkunden, während wir nach Möglichkeiten für Partnerschaften oder eine Monetisierung dieser Konzessionsgebiete suchen, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet DSN von Rockcliff befindet sich in einer strategisch günstigen Lage westlich des Abbaugebiets Snow Lake. Die acht Proben von Rockcliff, die von Goldvorkommen bei Corely Lake entnommen worden waren, ergaben Werte von geringen Spuren bis zu 4,9 Gramm Gold pro Tonne. 19 Proben von der Goldzone Lake Vena ergaben Werte von 0,11 bis 22,63 Gramm Gold pro Tonne entlang eines an der Oberfläche zutage tretenden alterierten Quarzerzgangs, der sich über 140 Meter erstreckt, ehe er von Deckgestein bedeckt wird.Das Goldkonzessionsgebiet DSN wurde nur einer eingeschränkten Goldexploration unterzogen, obwohl innerhalb von quarzreichen Scherzonen in der Nähe der Aufschiebung Morton, die über 15 Kilometer durch das Konzessionsgebiet verläuft, mehrere Gebiete mit einer Goldmineralisierung entdeckt worden waren (Corely Lake und Lake Vena). Im Rahmen historischer Arbeiten wurde eine Goldmineralisierung bei den Goldvorkommen Corely Lake (von geringen Spuren bis zu 115 Gramm Gold pro Tonne in Quarzerzgängen innerhalb von Verwerfungszonen) und in der Goldzone Lake Vena (von geringen Spuren bis zu 24 Gramm Gold pro Tonne) in Schürfproben, Schlitzproben und kleinen Großproben identifiziert.Der Schwerpunkt weiterer Arbeiten in den Jahren 2018/19 wird auf den Goldvorkommen bei Corely Lake und der Goldzone Lake Vena liegen, wo geophysikalische Oberflächenuntersuchungen, geologische Kartierungen und Probennahmen sowie Grabungen geplant sind.Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Gold-/VMS-Konzessionsgebiet Morgan von Rockcliff befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Abbaugebiet Snow Lake. Das Hauptaugenmerk der Feldarbeiten von Rockcliff war auf die Goldzone Finlayson gerichtet, die an der Oberfläche in einer Reihe von überwachsenen und mit Wasser gefüllten historischen Gräben nachverfolgt wurde, die in einer Entfernung von 250 Metern verlaufen. Die 15 Proben von Rockcliff ergaben Analysewerte von 0,04 bis 6,82 Gramm Gold pro Tonne.Im Rahmen historischer Goldexplorationen in der Zone Finlayson wurden zwei Ausläufer von goldhaltigen Quarzerzgängen identifiziert, die auf einer Streichenlänge von 250 Metern nachverfolgt wurden. Historische Schlitzprobennahmen in Gräben ergaben Analysewerte von geringen Spuren bis zu 19,95 Gold pro Tonne auf 2,3 Metern und im Rahmen eingeschränkter oberflächennaher Bohrungen wurde die Zone Finlayson durchschnitten, die Analysewerte von geringen Spuren bis zu 22,6 Gramm Gold pro Tonne auf einer Mächtigkeit von 1,7 Metern ergab.Der Schwerpunkt weiterer Arbeiten in den Jahren 2018/19 wird auf geophysikalische Oberflächenuntersuchungen und weitere geologische Kartierungen und Probennahmen gerichtet sein.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es das am 10. Mai 2018 angekündigte Abschlussdatum seiner Finanzierung bis zum 20. Juli 2018 verlängert und dass ebenfalls das Existing Shareholder Offering den bestehenden Aktionären bis zu diesem Zeitpunkt offensteht, sodass dieses mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierung zusammenfällt. Das Angebot steht allen in Kanada ansässigen Aktionären des Unternehmens per 9. Mai 2018 bis zum Abschluss der Finanzierung oder dem 20. Juli 2018 offen, je nachdem welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. Aktionäre, die an der Teilnahme am Existing Shareholder Offering interessiert sind, wenden sich bitte an Yvonne So, die Assistentin von Bill Johnstone, Corporate Secretary des Unternehmens, unter yso@grllp.com oder +1 (416) 865-6789, um eine Kopie des Zeichnungsvertrags für Working Capital Units (Umlaufkapitaleinheiten) zu erhalten. Anträge sollten bis spätestens zum 18. Juli 2018 eingehen, damit Zeichnungsverträge unterzeichnet und Gelder bis spätestens zum 20. Juli 2018 beim Unternehmen eingehen können. Einzelheiten zum Existing Shareholder Offering und der Finanzierung erhalten Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 10. Mai 2018.Die Gesteinsproben wurden auf dem Feld entnommen, verpackt und direkt vom Feldbüro von Rockcliff an TSL Laboratories (TSL) nach Saskatoon (Saskatchewan) gesendet. TSL ist ein kanadisches Analyselabor, das gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert ist. Jede verpackte Gesteinsprobe wurde getrocknet auf 70% zerkleinert, wobei wobei sie 10 mesh passierte und ein 250g Trübe auf 95% pulverisiert wurden, wobei 150 mesh passiert und für die Analyse verwendet wurden. Von jeder Trübe wurde zur Basismetallanalyse (sofern erforderlich) ein 0,5-Gramm-Schnitt entnommen, in einem Aufschluss aus mehreren Säuren (gesamt) gelaugt und anschließend mittels Atomabsorption auf Kupfer, Blei, Zink und Silber analysiert. Die Goldkonzentrationen wurden mittels Brandprobe unter Anwendung einer 30-Gramm-Charge, gefolgt von einer gravimetrischen Brandprobe und einem Atomabsorptionsabschluss, ermittelt. Proben mit Werten oberhalb der Erfassungsgrenze (3.000 Teile pro Milliarde) wurden unter Anwendung einer 1 AT-Charge erneut analysiert. Rockcliff fügte zertifizierte Leer- und Standardproben zum Probensatz hinzu, um die Integrität des Labors sicherzustellen.Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Schürfproben naturgemäß selektiv sind und möglicherweise nicht den wahren Gehalt der Mineralisierung des Erkundungsgebiets oder des erprobten Vorkommens darstellen.Das Unternehmen ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Exploration und die Generierung von Cashflows aus zukünftigen Lizenzzahlungen auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen im Zentrum von Manitoba (Kanada) konzentriert. Das aktuelle Konzessions-Portfolio von Rockcliff mit insgesamt ungefähr 50.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten und nach wie vor in Betrieb befindlichen Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen NI 43-101-konformen Kupferlagerstätten (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) sowie die höchstgradigen unerschlossenen historischen Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna), vier weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession SLG, Goldkonzession DSN, Goldkonzession Berry Creek und Goldkonzession Lucky Jack), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (das Tower Copper Vorkommen), sowie die in Option gehaltene Zinklagerstätte MacBride mit ihren oberflächennahen hochgradigen Ressourcen, die sich nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet.Ken Lapierre, P. Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752ken@rockcliffmetals.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. 