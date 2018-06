Sphinx Engage FronTier Flex Marketing

Montréal, Québec (FSCwire) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX- V: SFX) est heureuse d'annoncer l'engagement de FronTier Flex Marketing (« FronTier »). FronTier est un groupe de relations avec les investisseurs et de marketing avec un bureau domicilié à Toronto, Canada. FronTier aidera la Société en sensibilisant le marché à la Société en utilisant un certain nombre d'initiatives de communication sur les marchés financiers, notamment en facilitant les introductions en personne pour la Société auprès de courtiers institutionnels et de détail à Toronto et dans d'autres capitales financières, et par la distribution de médias à la télévision nationale, à la radio et à de multiples canaux en ligne.

Selon les termes du mandat, FronTier a été engagé pour une période de 12 mois pour une montant de 87 000 $ (plus les taxes de vente applicables) plus les frais directs. La Société accordera également 300 000 options d'achat d'actions à FronTier à un prix d'exercice de 0,10 $ expirant 10 ans à compter de la date d'octroi. L'entente avec Frontier Flex est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l’Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l’acquisition de projets d’exploration au Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Normand Champigny

Président et chef de la direction

514 979-4746

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Source: Sphinx Resources Ltd.

