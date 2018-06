Gold Fields - Weiteres Verkaufssignal abgewendet?!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt im März, zur Analyse vom 13. März um genau zu sein, herrschte beim südafrikanischen Minenunternehmen Gold Fields Ltd. durchaus noch freudvolle Stimmung. Schaut man hingegen mehr als drei Monate später auf den Chartverlauf, so stellt sich die aktuelle Situation keineswegs so erfreulich wie damals dar. Vielmehr notiert die Aktie durchaus vor einem frischen Verkaufssignal und somit widmen wir uns im Nachgang den Details.Der ausbleibende Aufwärtsschwung kehrte sich wenig überraschend in einen negativen Bias um. Wie der Goldpreis selbst, rutschte auch die Gold Fields Aktie zuletzt auf neue Tiefststände zurück. Im Bereich von 3,50 USD erfolgte zwar wieder erhöhte Nachfrage, wie auch zum gestrigen Wochenstart, doch die Lage ist als durchaus brenzlig zu bezeichnen. Sollte es nämlich einen Tagesschlussstand von unter 3,50 USD geben, so könnte sich der seit Anfang des Jahres mehr und mehr durchsetzende Abwärtstrend weiter fortsetzen. Die Konsequenz dessen wären weitere Verluste bis zur Unterstützungszone von 3,10 bis 3,15 USD.Ein Rückgang darunter dürfte wiederum speziell unterhalb von 3,00 USD die charttechnische Lage weiter eintrüben, sodass mit Anschlussverlusten bis 2,60 USD bzw. bis hin zur nächsttieferliegenden Unterstützung bei 2,45 USD zu rechnen wäre. Eine Art Befreiung wäre hingegen erst bei einem dynamischen Anstieg über das letzte Reaktionshoch bei 3,82 USD gegeben. In diesem Fall dürfte die runde 4,00-USD-Marke anvisiert werden.Eine Etablierung darüber könnte durchaus positive Impulse setzen. Demzufolge könnte sich bei einem Anstieg über die Marke von 4,00 USD eine Attacke auf das Hoch vom 16. Februar bei 4,24 USD erschließen, bevor darüber weitere Kurssteigerungen bis zum Horizontalwiderstand bei 4,65 USD zu erwarten wären. Ein Ausbruch darüber dürfte absolute Klarheit liefern und in der Konsequenz zu einer Performance in Richtung des Sommerhochs aus 2016 bei 6,60 USD führen.Der aktuelle Bias ist klar bärisch zu werten. Hierbei könnte nur eine klare Stabilisierung oberhalb von 3,50 USD helfen, um im Nachgang einen Aufwärtslauf bis über das letzte Reaktionshoch bei 3,82 USD zu initiieren. Gelingt dies, wäre tendenziell eine weitere Performance bis 4,00 USD und darüber bis zum Hoch vom Februar bei 4,24 USD einzukalkulieren.Sollte es zu einem Rückgang unter 3,50 USD per Tagesschluss kommen, so wären direkte Folgeverluste bis zur Unterstützungszone von 3,10 bis 3,15 USD denkbar. Sollte es im weiteren Verlauf zur Aufgabe dieses Niveaus kommen, müsste man speziell bei Kursen unterhalb 3,00 USD mit weiteren Abgaben bis 2,60 bzw. 2,45 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.