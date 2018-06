"Kursrückgang auf 1.250 $ wird die Käufer zurück an den Goldmarkt locken" - Analystin

Suki Cooper, eine Edelmetallanalystin der Standard Chartered Bank, sprach mit Haidi Lun von Bloomberg Markets über die Aussichten für den Goldpreis. In dem heute veröffentlichten Video sagt sie, dass das zweite Quartal in diesem Jahres wahrscheinlich das schwächste für Gold sein wird. "Unsere Prognose für den Durchschnittspreis in Q2 liegt bei 1.280 $", so die Expertin."Hinsichtlich der physischen Nachfrage ist dieses Quartal im Allgemeinen schwach, aber wir können auch beobachten, dass eine Reihe von Makro-Indikatoren eine recht ungünstige Umgebung für den Goldmarkt schafft," erklärt Cooper. Beispielsweise werde der Markt beginnen, vier Anhebungen des US-Leitzinses in diesem Jahr einzupreisen. Steigende Zinsen werden von zahlreichen Analysten als negativer Preisfaktor für Gold gewertet.Das entscheidende Preisniveau liegt ihrer Einschätzung nach bei 1.250 $ je Unze - ein Preis, der zuletzt im Dezember 2017 verzeichnet wurde. "Bei diesem Niveau kamen vermehrt indische und chinesische Käufer an den Markt", so Copper. "Wir glauben, dass bei einem Kursrücksetzer auf 1.250 $ sowohl die Teilnehmer des physischen Marktes als auch die Investoren verstärkt kaufen werden."In der zweiten Jahreshälfte sei anschließend mit Kursgewinnen zu rechnen: Cooper geht davon aus, dass die 5-Jahres-Hochs zum Ende des Jahres erneut getestet werden.Darüber hinaus kommentiert die Analystin die Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar, die sich zuletzt abgeschwächt hatte. Die Marktbeobachter der Standard Chartered sind jedoch der Ansicht, dass die US-Währung weiterhin der wichtigste Preisfaktor für Gold bleiben wird.Zudem hätten die Handelsstreitigkeiten bislang eher den Dollar als "sicheren Hafen" gestärkt, obwohl viele damit gerechnet hatten, dass das Interesse an Gold im Zuge der Unsicherheit zunimmt. Die Käufe seien allerdings größtenteils lokal begrenzt gewesen. In Ländern wie dem Iran und der Türkei kam es beispielsweise in letzter Zeit verstärkt zu Goldkäufen. "Doch statt den Kurs nach oben zu katapultieren, wurde vielmehr die Abwärtsbewegung gebremst", meint Cooper.© Redaktion GoldSeiten.de