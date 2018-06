MGX Minerals: Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung im Wert von 15,5 Mio. $

VANCOUVER, 25. Juni 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen)(CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich im Anschluss an seine Pressemeldung vom 5. Juni 2018 zu berichten, dass das Unternehmen die im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (Platzierung) abgeschlossen hat und daraus einen Bruttogesamterlös in Höhe von 15.492.334,45 Dollar generieren konnte.Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen 5.443.205 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) im Wert von 1,15 Dollar pro FT-Einheit - entsprechend einem Bruttoerlös von 6.259.685,75 Dollar - sowie 8.393.317 Non-Flow-Through-Einheiten (die NFT-Einheiten) im Wert von 1,10 Dollar pro NFT-Einheit - entsprechend einem Bruttoerlös von 9.232.648,70 Dollar - ausgegeben. Die Platzierung war um 1.093.205 FT-Einheiten und 2.023.317 NFT-Einheiten überzeichnet.Jede NFT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,20 Dollar. Jede FT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird, und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ist ein FT-Warrant) zusammen. Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie - auf Non-Flow-Through-Basis - zum Preis von 1,20 Dollar.Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Der Erlös aus den FT-Einheiten wird für qualifizierte Rohstoffexplorationsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens in Kanada verwendet. Der Erlös aus den NFT-Einheiten sollen für den weiteren Ausbau der Lithium- und Magnesiumprojekte des Unternehmens verwendet werden. Unter anderem ist dabei an laufende Investitionen in Extraktionsanlagen und PurLucid, Zahlungen in Zusammenhang mit Konzessionsgebieten und weitere Übernahmen, technische Studien, Genehmigungsverfahren und allgemeine betriebliche Aufwendungen gedacht.In Verbindung mit der Platzierung wird das Unternehmen eine Finder's Fee an EMD Financial Inc. (EMD) bezahlen, die sich aus folgenden Anteilen zusammensetzt: einer Barsumme entsprechend 8 % der Bruttoerlöse aus der Platzierung, die über von EMD an das Unternehmen herangeführte Käufer erzielt wurden; Stammaktien im Wert von 4 % der Gesamtzahl der an EMD-Käufer veräußerten NFT-Einheiten und FT-Einheiten; sowie nicht übertragbare Warrants im Wert von 4 % der Gesamtzahl der an EMD-Käufer veräußerten NFT-Einheiten und FT-Einheiten (die Finder Warrants). Jeder Finder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 1,20 Dollar. Darüber hinaus wurde EMD mit einer Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 50.000 Dollar vergütet. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. 