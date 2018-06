K92 Mining: Neue Ressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Kora North

K92 Mining Inc. veröffentliche gestern eine aktualisierte Ressourcenschätzung für die Gold-, Silber und Kupferlagerstätte Kora North auf dem Projekt Kainantu in Papua-Neuguinea. Die neue Schätzung basiert auf den Ergebnissen eines untertägigen Bohr- und Probenahmeprogramms, mit dem das Unternehmen den Metallgehalt der Mineralisierung genauer prüfte. Die gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen umfassen rund 10% des Zielgebiets, welches durch weitere Bohrungen in den kommenden zwölf Monaten erkundet werden soll.Den neuen Erkenntnissen zufolge belaufen sich die gemessenen Ressourcen der Lagerstätte auf 242.900 t mit einem Goldgehalt von 13,9 g/t, einem Silbergehalt von 19 g/t und einem Kupfergehalt von 1,0%. Dies entspricht enthaltenen Metallmengen von 108.400 oz Gold, 151.900 oz Silber und 5.300 Pfund Kupfer bzw. 122.200 oz Goldäquivalent.Die angezeigten Ressourcen umfassen 442.800 t Roherz. Darin enthalten sind 168.000 oz Gold, 298.000 oz Silber und 11.900 Pfund Kupfer bzw. 198.000 oz Goldäquivalent.Darüber hinaus meldete K92 Mining abgeleitete Ressourcen im Umfang von 509.700 oz Gold, 569.600 oz Silber und 24.400 Pfund Kupfer bzw. 571.000 oz Goldäquivalent.© Redaktion MinenPortal.de