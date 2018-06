EZB: Goldbestände der europäischen Zentralbanken gesunken

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 22. Juni 2018. Den Angaben zufolge hat sich die Position Gold und Goldforderungen zum Ende der letzten Wochen um 41 Millionen Euro auf nunmehr 374,032 Milliarden Euro verringert.Grund für den Rückgang war die Herstellung einen goldenen Gedenkmünze in einem Mitgliedsstaat der Währungsunion. Zu diesem Zweck hatte die Zentralbank des Landes eines Teil ihres Goldes verkauft.Die Netto-Position des Eurosystems in Fremdwährungen erhöhte sich zum vergangenen Freitag insgesamt jedoch um 2,4 Milliarden Euro auf aktuell 253,9 Milliarden Euro.Den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de