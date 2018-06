Boris Mikanikrezai: Gold ist "startklar"

Wie Boris Mikanikrezai, Edelmetallanalyst bei Metal Bulletin, schrieb, könnte die Goldsommerflaute ein Zeichen dafür sein, dass sich die Goldpreisentwicklungen umkehren werden. Laut Kitco News erwartet er eine positive Entwicklung innerhalb eines noch "freundlicheren" makroökonomischen Umfelds."Dank eines etwas freundlicheren makroökonomischen Hintergrunds scheint ein kurzfristiger Goldboden in diesem kritischen Augenblick äußerst wahrscheinlich", so hieß es von Mikanikrezai. Das Haupthindernis war bisher der stärkere US-Dollar, der in einem Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen unerwartete Kursgewinne zu verzeichnen hatte.Laut dem Edelmetallanalysten wird sich dieser Trend bei einer weiteren Eskalation des Handelskriegsthemas umkehren, den US-Dollar schwächen und dafür Goldpreise unterstützen. "Vor einem freundlicheren makroökonomischen Hintergrund für Gold, denke ich, dass die Goldpreise und Goldbergbauaktien ihre Monatshochs kurzfristig beinahe erreichen werden", meinte er. Seiner Meinung nach brauche Gold etwas Zeit, bevor es in der Lage ist, aussagekräftiger zu steigen.© Redaktion GoldSeiten.de