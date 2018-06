Silberproduktion der USA im April 2018

Das Institut US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte diese Woche die Produktionszahlen der Silberminen innerhalb der Vereinigten Staaten für den April dieses Jahres. Den Daten zufolge wurden in besagtem Zeitraum 75.500 kg Silber gefördert, was einen Anstieg von 9% im Vergleich zum März, jedoch ein Rückgang von 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge betrug im April 2.520 kg, eine Zunahme von 13% im Vergleich zu den 2.230 kg im März 2018 und eine Abnahme von 14% verglichen mit den 2.920 kg im April 2017.Der von Engelhard Industries berechnete Silberpreis betrug im vierten Monat des Jahres zum ersten Mal seit Januar 2018 durchschnittlich 16,66 Dollar je Unze Silber. Das ist ein kleiner Anstieg im Vergleich zum März und eine geringe Abnahme verglichen zum Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de