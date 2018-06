Bill Baruch: Anstieg des Goldpreises über 1.300 $ innerhalb von zwei Monaten

Bill Baruch, der Gründer und Vorsitzende der auf Rohstoff- und Terminmärkte spezialisierten Maklergesellschaft Blue Line Futures, erklärte gestern in der Sendung "Futures in Focus" gegenüber Caroline Hyde von Bloomberg , warum er trotz des aktuellen Preisrückgangs bullisch in Bezug auf Gold ist.Zunächst kommentiert der Experte die Lage am Ölmarkt, da Saudi-Arabien angekündigt hatte, im Juli Rekordmengen Rohöl zu fördern. Baruch weist aber darauf hin, dass sich der Ölpreis dennoch gut entwickelt und ein Angebotsdefizit später in diesem Jahr zu weiteren Kursanstiegen führen könnte.Im Hinblick auf auf Gold ist der Trader überrascht, dass das Interesse an dem Edelmetall derzeit nicht größer ist. Obwohl der Dollar etwas nachgegeben hatte und die Kurse an den US-Aktienmärkten 2% fielen, blieb eine Reaktion des Goldpreises aus. "Ich denke, dass die Zeit für Gold noch kommen wird", meint Baruch dennoch. "Langfristig bin ich bullisch."Aktuell behält der Finanzprofi den Bereich von 1.238-1.250 $ im Auge, den er als entscheidendes Unterstützungsniveau betrachtet. Zahlreiche technische Indikatoren würden sich hier wieder günstig ausrichten. Doch nicht nur das: Baruch zufolge zeigt der Commitment of Traders Report, der die Marktstruktur am Goldterminmarkt in New York offenlegt, dass die Trader auf Nettobasis die geringsten Long-Positionen seit Ende 2015 halten, als der Kurs einen Boden ausbildete und anschließend steil nach oben schoss. Dies sei ebenfalls als positives Signal zu werten."Ich denke, dass der Kurs die Unterstützung in dem genannten Bereich finden und davon ausgehend steigen wird", sagt Baruch. "Ich erwarte, dass Gold innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage wieder oberhalb von 1.300 $ notiert."© Redaktion GoldSeiten.de