WGC über den Klimawandel: Risiken für Gold

In einem vor Kurzem veröffentlichten Bericht des WGCs , in dem der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Bergbauindustrie behandelt wird, stellt sich der World Gold Council die Frage, inwieweit Gold den Risiken des Klimawandels ausgesetzt ist.Hierbei gibt es laut Angaben mehrere Gründe, warum das gelbe Edelmetall weniger anfällig für die Risiken des Klimawandels ist als andere Investmentklassen. Anders als die meisten anderen Metalle ist Gold beispielsweise beinahe unzerstörbar und wird im Laufe der Zeit weder beschädigt noch durch Verbrauch vernichtet.Demnach wäre das gelbe Edelmetall selbst im Angesicht einer natürlichen Katastrophe wiederherstellbar. Zusätzlich ist Gold weniger anfällig für Katastrophen und Störungen, die von physischen Auswirkungen des Klimawandels ausgelöst wurden, da es auf unserem Planeten einen relativ großen, oberirdischen Goldbestand gibt."Wir denken, dass Gold in einem Finanzumfeld, das aufgrund des Klimawandels zunehmend volatil werden könnte, seine Rolle als sicherer Hafen weiterhin beibehalten wird", so hieß es letztlich in dem Bericht des WGCs.Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Seite des World Gold Council.© Redaktion GoldSeiten.de