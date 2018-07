WGC über den Klimawandel: Gold als Technologie der Zukunft

In einem Bericht, der kürzlich vom World Gold Council veröffentlicht wurde, wird der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Bergbauindustrie behandelt. Diesem zufolge könnten neue Verwendungen für Gold innerhalb des Technologiesektors dabei helfen, die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren.Beispielsweise wird das gelbe Edelmetall als Katalysator verwendet, um während der sogenannten Katalyse eine Umwandlung von CO2 zu Brennstoffen zu gewährleisten. Die kürzliche Erfindung derartiger Katalysatoren, die Goldnanostrukturen verwenden, hat den Weg für eine selektive und effektive CO2-Reduktion geebnet.Weiterhin haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Leistung von Brennstoffzellen mithilfe von Goldnanomaterialien verbessert werden kann. Die Elektrizität innerhalb der Zelle entsteht ohne Verbrennung und durch die Kombination von Hydrogen und Sauerstoff - mit Wasser als Nebenprodukt. Hierbei benötigt man jedoch einen stabilen Katalysator, der auch bei niedrigen Temperaturen gut funktioniert, um reines Hydrogen für die effiziente Operation der Brennstoffzelle zu gewährleisten. Zuvor verwendete man typischerweise Platin, aber wie es scheint, könnte Gold noch effektiver sein.Des Weiteren kann Gold in der Solarindustrie verwendet werden. Als dünne Schicht, die man beispielsweise auf Glas auftragen kann, ist man in der Lage vor Infrarotstrahlen zu schützen, so die Hitze zu reduzieren, die durch das Glas fehlt und damit die Energiekosten des jeweiligen Gebäudes zu senken. Wie der WGC berichtet, wecken Goldnanomaterialien zunehmend das Interesse von Wissenschaftlern, da sie diese als möglichen Weg zur Verbesserung der Solarenergie sehen.Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Seite des World Gold Councils.© Redaktion GoldSeiten.de