Group Eleven Resources startet Handel an der OTCQB

Vancouver, 27. Juni 2018 - Group Eleven Resources Corp. (TSX.V: ZNG, FRA: 3GE und OTC: GRLVF) (Group Eleven oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem heutigen Tag am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol GRLVF zum Handel zugelassen wurden. Die Aktien der Gesellschaft werden auch weiterhin an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.Die Notierung am OTCQB ist Teil einer langfristigen Strategie, um das Unternehmen einem breiteren Publikum vorzustellen, sagte Bart Jaworski, CEO. Wir glauben, dass der Handel am OTCQB uns helfen wird, unsere internationale Präsenz zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern, dadurch dass er eine alternative Plattform für den Handel mit Aktien der Group Eleven bietet, insbesondere für unsere derzeitigen und zukünftigen US-Investoren.Der OTCQB Venture Market ist für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Frühstadium und in der Entwicklung vorgesehen. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Unternehmen in ihrer Finanzberichterstattung aktuell sein, einen Mindestgebotstest bestehen und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Management-Zertifizierungsverfahren unterziehen. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine starke Basis für Transparenz und die Technologie und Regulierung zur Verbesserung der Informations- und Handelserfahrung für Investoren. Das Unternehmen hat auch den Prozess zur Erlangung der DTC-Berechtigung bei der Depository Trust Company eingeleitet. DTC verwaltet die elektronische Abwicklung von Wertpapieren börsennotierter Unternehmen.Das Hauptaugenmerk von Group Eleven Resources Corp. (TSX.V: ZNG, FRA: 3GE und OTC: GRLVF) ist auf die Zinkexploration in Irland gerichtet. Der große Grundbesitz des Unternehmens (99 Prospektierungskonzessionen mit insgesamt 3.200 Quadratkilometern) ermöglicht es Group Eleven, neue geologische Denkansätze und geophysikalische Technologien einzusetzen, um die wichtigsten Aspekte der irischen Zinkregion systematisch zu überdenken. Die Schlüsselprojekte umfassen Ballinalack (mit Joint-Venture-Partner Nonfemet), Stonepark (mit Joint-Venture-Partner Connemara Mining), Silvermines (100%) und Tralee (100%). Das Team des Unternehmens besteht aus bewährten Bergbauexperten mit direkter Erfahrung bei der Suche nach Minen, dem Aufbau von Unternehmen und der Exploration von Zinklagerstätten in Irland.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.groupelevenresources.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSBart Jaworski, P.Geo.Chief Executive OfficerSpiros Cacos, MAVice President, Investor RelationsE: s.cacos@groupelevenresources.comT: +1 604 630-8839Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulatory Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!