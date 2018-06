Barclays - Verzichtet auf Kaufgelegenheit, Preise folgen Abwärtstrend

Investoren sollten auf die Gelegenheit verzichten, aktuell in die Rohstoffmärkte zu investieren, da die Preise einem Abwärtstrend im weiteren Verlauf des Jahres folgen werden, so hieß es laut Kitco News von Barclays Commodities Research. Die Haupttreiber, die die Rohstoffpreise auf ihrem derzeitigen Niveau halten, bauen sich in China ab und schwächen somit zeitgleich das Weltwirtschaftswachstum."Die Rohstoffrally im April hat seit Mitte Mai nachgelassen und wir bezweifeln alles, was einer überdurchschnittlichen Entwicklung im Verlaufe des Jahres auch nur nahekommt", so meinten Analysten bei Barclays. Mit Ausnahme des Energiesektors würden die Abwärtsrisiken nach und nach zunehmen, so heißt es, demnach sollten Investoren Investitionen zu den aktuell niedrigen Preisen vermeiden.Laut Recherche sei die Schwäche an den Rohstoffmärkten unter anderem dem zunehmenden Protektionismus in der Welt zuzuschreiben, jedoch auch dem US-Dollar, Chinas Abbau von Fremdkapital und den schwächelnden, makroökonomischen Indikatoren. Vor allem Industriemetalle sollen durch die rückläufige Nachfrage aus China betroffen sein, so Barclays.© Redaktion GoldSeiten.de