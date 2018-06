MGX Minerals meldet laufende Produktion von Komponenten für Zink-Luft-Batterien

Vancouver, 28. Juni 2018 - MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, OTCQB: MGXMF, FSE: 1MG) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft ZincNyx Energy Solutions Inc. (ZincNyx) die Planungen hinsichtlich der Herstellung seiner Kernregenerator- und Brennstoffzellenmodule abgeschlossen hat.Da beide Module anhand einer Reihe identischer Zellen hergestellt werden, sind sie ideale Kandidaten für eine Fertigung mit Massenproduktionsmethoden, wie etwa Spritzguss, Druckguss oder Extrusion. Diese Methoden erfordern die Beachtung strikter Planungsregeln, um eine effiziente und zuverlässige Teileproduktion zu gewährleisten. ZincNyx hat diesen Prozess für die Teile mit höchstem Volumen mit aktiver Beteiligung seiner ausgewählten Lieferanten nun abgeschlossen. ZincNyx geht davon aus, die Teile anhand dieser Planungen innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen zu erhalten.Diese Fortschritte verdeutlichen, dass das System von ZincNyx mittels herkömmlicher Produktionsverfahren hergestellt werden kann, sagte Suresh Singh, President und CEO von ZincNyx. Das Design kann auf nahezu jeden Standort weltweit übertragen werden, ohne dass kostenintensive individuelle Werke errichtet werden müssen.Die Regenerator- und Brennstoffzellenteile bilden den Kern des Systems der nächsten Generation von ZincNyx, das die vierfache Kapazität von früheren Modellen bietet. Das erweiterte Sortiment des Systems thematisiert das Erfordernis einer langen Energiespeicherung in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen, wie etwa Wind- oder Solarenergie. Das System könnte in einem Transportcontainer untergebracht werden, um an entlegenen Orten eingesetzt zu werden, oder in freistehenden Regalen in lagerhausähnlichen Umgebungen montiert werden.ZincNyx hat eine patentierte regenerative Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie in Form von Zinkpartikeln effizient speichert und keinen der traditionellen kostenintensiven Batterierohstoffe wie Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und kann bei zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, die ein festes Verhältnis zwischen Energie und Leistung aufweisen, kommt bei der Technologie von ZincNyx ein Brennstofftanksystem zum Einsatz, das flexible Verhältnisse zwischen Energie und Leistung sowie eine Skalierbarkeit ermöglicht. Die Speicherkapazität steht in direktem Zusammenhang mit der Größe des Brennstofftanks und der Menge des nachgeladenen Zinkbrennstoffs, wodurch die Skalierbarkeit ein erheblicher Vorteil dieses Batteriesystems ist. Ein weiterer großer Vorteil der Zink-Luft-Batterie besteht in der Fähigkeit, gleichzeitig und bei unterschiedlicher Höchstlast oder mit unterschiedlichen Entladeraten zu laden und zu entladen, da alle Lade- und Entladekreise separat und voneinander unabhängig sind. Bei anderen Arten von Standard- und Flüssigbatterien ist die maximale Ladung und Entladung von der Anzahl der Zellen abhängig, da es keine Trennung der Ladungs- und Entladungs- und Speicherkomponenten gibt.Die Zielsetzung von ZincNyx ist es, das kostengünstigste, langlebigste und zuverlässigste Energiespeichersystem für Märkte anzubieten, in denen erneuerbare Energien, Spitzenlasten, Ersatz von Dieselgeneratoren, Backup von Telekommunikationsanlagen, Elektrifizierung von Fähren und Schleppern und Unterstützung bei der Ladung von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.Mit einem Portfolio von 20 erteilten Patenten und einem erfahrenen Management-Team ist ZincNyx nun bereit, mit der Vermarktung des Produkts zu beginnen.Weitere Informationen über die Technologie von ZincNyx erhalten Sie unter www.zincnyx.com. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. MGX beabsichtigt, ZincNyx an die Börse zu bringen und an eingetragene Aktionäre von MGX (Stichtag: 29.Juni 2018) einen Teil der Aktiendividenden auszuschütten.Jared Lazerson, President & CEOTelefone: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!