Banken versuchen panischen Abverkauf am Goldmarkt auszulösen

Der Goldkurs befindet sich nun in der letzten Phase, in der die Banken versuchen, ihn künstlich nach unten zu drücken, damit die Halter der Long-Positionen in Panik verfallen und ihre Kontrakte zu Tiefstpreisen verkaufen. Da der Dollar wahrscheinlich gerade ein Top bildet, würde der Goldpreis zum aktuellen Zeitpunkt normalerweise nicht weiter fallen. Doch auf diese Weise versuchen die Banken während der Bodenbildung am Goldmarkt noch einmal einen panischen Sell-off und die Stopp-Loss-Orders der Long positionierten Trader auszulösen, damit sie möglichst viele Goldkontrakte günstig aufkaufen können.Sie sollten den Banken in dieser Phase keinesfalls Ihr Gold verkaufen, sondern Ihre Position halten oder in Vorbereitung auf die Rally - die folgen wird, sobald sich die Banken entsprechend positioniert haben - weiter ausbauen.Vergessen Sie nicht, dass eine Bodenbildung in Echtzeit nie wie ein realer Boden wirkt. Zunächst müssen die bearishen Marktteilnehmer davon überzeugt werden, dass es sicher ist, zu verkaufen. Dann kehrt sich die Kursbewegung um und der Short-Squeeze folgt.Der Goldkurs muss zudem noch rund 10 $ tiefer fallen, um die untere Trendlinie der Dreiecksformation zu testen, die in den letzten 2,5 Jahren entstanden ist. (Natürlich gibt es keine Garantie dafür. Bearishe Trader sollten vorsichtig sein, denn sie könnten in einen Short-Squeeze geraten, falls der Kurs nicht bis zur Trendlinie sinkt.)Ein solcher Rückgang sollte die Marktstimmung jedoch endgültig extrem negativ werden lassen. Der Ausbruch des Kurses aus einer Dreiecksformation erfolgt typischerweise auf der flachen Seite.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 26. Juni 2018 auf www.blog.smartmoneytrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.