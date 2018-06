Sibanye-Stillwater: Vorgeschlagene Lonmin-Transaktion von der UK Competition and Markets Authority vorbehaltlos genehmigt

Johannesburg, 28. Juni 2018 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SGL und NYSE: SBGL) und Lonmin Plc (Lonmin) begrüßen die heutige Mitteilung der Competition and Markets Authority (CMA), dass sie die geplante Übernahme (das Angebot) von Lonmin durch Sibanye-Stillwater nach ihrer Untersuchung vorbehaltlos genehmigt hat. Die CMA ist die britische Behörde, die für die Untersuchung jeder Fusion zuständig ist, die den Wettbewerb einschränken könnte.Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder (falls zutreffend) des Verzichts auf die ausstehenden Bedingungen in Anlage I zur Ankündigung des Angebots durch Lonmin und Sibanye-Stillwater am 14. Dezember 2017. Zu diesen Bedingungen gehören unter anderem die Genehmigung des Angebots durch die südafrikanischen Wettbewerbsbehörden und die Zustimmung der Aktionäre von Lonmin und Sibanye-Stillwater sowie der Gerichte von England und Wales.Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, und Ben Magara, CEO von Lonmin, kommentierten die heutige Ankündigung der CMA: Wir freuen uns sehr über die Genehmigung der CMA, die uns dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher bringt. Wir freuen uns nach wie vor über die geplante Transaktion, die nach unserer Meinung im besten Interesse unserer Stakeholder ist. Wir freuen uns auf die Fusion der beiden Unternehmen, die eine führende Mine-zum-Markt Firma mit erweiterter Bandbreite und verbesserten Ressourcen schafft, die damit wettbewerbsfähiger ist.Sowohl Sibanye-Stillwater als auch Lonmin halten an dem Angebot fest und arbeiten weiterhin konstruktiv mit den südafrikanischen Wettbewerbsbehörden zusammen, um die Genehmigung in Südafrika zu erhalten. Das Angebot wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen. Eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen.Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie unter: https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/lonminE-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Head of Investor Relations+27 (0)83 453 4014In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) LimitedNICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER AUS EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES EINEN VERSTOSS GEGEN DIE EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER GERICHTSBARKEIT DARSTELLEN WÜRDE.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Bitte beachten Sie den untenstehenden Disclaimer (in englischer Sprache)!