Verantwortungsvoll investieren: Neue Anlagebarren für das gute Gewissen

Bildquelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG - 100g-Responsible-Gold Blister

Gewicht: 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g, 1 oz, 50 g und 100 g

Feingehalt: 999,9

Größe: z. B. 1 g: 15 x 8,50 x 0,55 mm

Hersteller der Auropelli-Barren: ESG / Valcambi SA

Bildquelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG - Responsible Gold

Die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG bietet ab sofort Responsible-Gold Auropelli-Barren aus nachhaltig produziertem Feingold an. Seine Herkunft aus zertifizierten Minen in Nevada stellt sicher, dass die Herstellung der Barren unter umweltverträglichen Bedingungen stattfindet und Kinderarbeit vollkommen ausgeschlossen ist. Für den Goldabbau musste kein Regenwald gerodet werden.Jeder Barren besteht aus zertifiziertem Valcambi Green Gold, das unter anderem gemäß den Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und im Besonderen unter Einhaltung aller Menschenrechte geschürft und raffiniert wird.Unabhängige Beobachter der ALS Inspection UK stellen zusätzlich sicher, dass über den gesamten Produktionsprozess keinerlei Berührungspunkte mit herkömmlich gewonnenem Primärgold entstehen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen erfolgt. Dazu gehören ein verminderter CO2-Ausstoß sowie ein verringerter Einsatz von Chemikalien. Für alle Menschen, die mit gutem Gewissen in Gold investieren möchten, stellen die Auropelli-Barren eine verantwortungsvolle Anlageoption dar. Sie sind zuverlässig verfügbar und stets zum tagesaktuellen Preis in verschiedenen Größen erhältlich.Weitere Informationen unter www.responsible-gold.de und www.edelmetall-handel.de oder www.facebook.com/ESG.EdelmetallDie ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheinstetten und die Tochtergesellschaft ESG Edelmetall-Service GmbH in Schänis (nahe Zürich) recyceln seit vielen Jahren europaweit edelmetallhaltiges Scheidgut der Schmuck-, Elektronik-, Galvanik- und Dentalindustrie. Als Handels- und Recyclingunternehmen ist die ESG ist für edelmetallverarbeitende Unternehmen sowie im Bereich des privaten Edelmetallankaufs und -verkaufs tätig. Auch im Edelmetall-Anlagebereich hat sich die ESG mit dem Vertrieb von Barren, Münzen und Granulat aus Gold und Silber, Platin-, Palladium- und Rhodiumprodukten zu einem der führenden Händler entwickelt. CombiBars®/Tafelbarren - eine patentrechtlich geschützte Erfindung der ESG - etablierten sich innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Standardprodukt im Bereich der physischen Gold- und Silberanlagen.Borgmeier Public RelationsJakob Franzen / Vanessa KlindtE-Mail: franzen@borgmeier.de oderklindt@borgmeier.deTel.: 04221 - 93 45-345 oder -333