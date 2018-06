BMO: Gold ist "natürliches" Verteidigungsmittel

Laut der Bank of Montreal (BMO) waren die kürzlichen Verkäufe innerhalb des Rohstoffsektors "grundsätzlich nicht berechtigt". Die Bank selbst sieht Gold als "natürliches" Verteidigungsmittel im Falle eskalierender Spannungen zwischen USA und China, so berichtet Kitco News "Grundsätzlich gesehen, befinden sich Rohstoffe noch immer in einer guten Position. Wir werden unsere Nachfrageprognosen für 2018 weiterhin höher korrigieren. Währenddessen wird eine große Anzahl an Rohstoffen außerhalb ihrer Kostenkurve gehandelt werden, um zusätzliches Angebot an die Märkte zu ziehen", so schrieben die Analysten bei BMO in einem Bericht.Hauptproblem sei die Handelskriegsrhetorik zwischen USA und China. Diese Spannung lasten auf den Rohstoffen, vor allem auf deren zukünftige Nachfrage. Sollte sich die Welt jedoch mit einem Handelskrieg zwischen den USA und China auseinandersetzen müssen, dann würden alle industriellen Metalle darunter leiden. Gold diene dann jedoch als "natürliches Verteidigungsmittel in diesem Umfeld", hieß es von BMO.Die Bank selbst prognostiziert einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.320 Dollar je Unze für 2018, ein Rückgang von 1% im Vergleich zu ihrer vorherigen Jahresprognose. Die Prognosen für die Jahre 2019, 2020, 2021 wurden jedoch nach oben korrigiert. "Unser Preisziel für 2019 ist um 1% auf 1.293 Dollar je Unze gewachsen. Weiterhin sind wir der Meinung, dass die Preise sowohl 2020 als auch 2021 durchschnittliche 1.250 Dollar je Unze betragen werden. Unsere Prognosen für 2022 belassen wir als langfristiges Ziel bei 1.200 Dollar je Unze."© Redaktion GoldSeiten.de