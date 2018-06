- Kobalt-Stream für 32,6 % der Produktion bedeutet für Cobalt 27 eine Lieferung von etwa 1,9 Millionen Pfund Kobalt pro Jahr in physischer Form während der Lebensdauer der MineToronto, 28. Juni 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (FRA: 27O) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen zuvor angekündigten Erwerb des weltweit ersten reinen Kobalt-Streams im Umfang einer Menge an fertigem Kobalt, die 32,6 % der Kobaltproduktion aus der Mine Voiseys Bay, einschließlich der geplanten Erweiterung der Mine Voiseys Bay Mine (die VBME und zusammen Voiseys Bay), ab 1. Januar 2021 (der Kobalt-Stream) mit einer Tochtergesellschaft von Vale S.A. (Vale) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar (USD) an Vale geleistet, die einer Anzahlung eines Teils des Kaufpreises für den Verkauf von Kobalt an Cobalt 27 entspricht (der Anzahlungsbetrag). Cobalt 27 wird laufende Zahlungen (die laufenden Zahlungen) in Höhe von 18 % des Kobalt-Referenzpreises Der Kobalt-Referenzpreis entspricht einem je nach Gehalt anwendbaren Marktpreis im Lager in US-Dollar pro Pfund, der von Cobalt Metal Bulletin veröffentlicht wird, oder einem alternativen, von Vale und Cobalt 27 gemeinsam vereinbarten Referenzpreis.für jedes Pfund Kobalt, das im Rahmen des Kobalt-Streams geliefert wird, leisten, bis Cobalt 27 den vollen Wert des Anzahlungsbetrags durch Vales Lieferungen von fertigem Kobalt im Rahmen des Kobalt-Streams wiedererlangt hat. Danach werden die laufenden Zahlungen auf 22 % des Kobalt-Referenzpreises steigen.Der Abschluss dieser Transaktion erfolgt in Zusammenhang mit dem Abschluss einer separaten Streaming-Vereinbarung mit Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) durch Vale. Insgesamt haben Cobalt 27 und WPM Vale einen Gesamterlös von 690 Millionen USD für den kombinierten Erwerb von fertigem Kobalt in Höhe von 75 % der Kobaltproduktion aus Voiseys Bay ab dem 1. Januar 2021 zur Verfügung gestellt.Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer von Cobalt 27, sagte dazu; Der Kobalt-Stream für Voisey's Bay ist ein Meilenstein in unserem Bestreben, das weltweit führende Investitionsvehikel im revolutionären Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher aufzubauen. Cobalt 27 geht davon aus, in den Jahren 2021 bis 2024 etwa 1,6 Millionen Pfund Kobalt pro Jahr bzw. 1,9 Millionen Pfund Kobalt ab 2025, wenn die Produktion voll angelaufen ist, zu kaufen. Der Kobalt-Stream wird von Vale erfüllt, indem das Kobaltmetall in Form von Lagerzertifikaten an Cobalt 27 geliefert wird. Bei den derzeitigen Spotpreisen für Kobalt wird erwartet, dass der Kobalt-Stream für Voisey's Bay ab 2021 für eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 14 Jahren Cobalt 27 einen beachtlichen Cashflow bringen wird. Wir erwarten, dass wir angesichts eines Streams für diesen erstklassigen, kostengünstigen und langlebigen Vermögenswert am Markt honoriert werden und damit die Grundlage für eine Neubewertung der Aktien unseres Unternehmens schaffen.Vale bestätigte vor Kurzem seine Pläne, mit dem Bau der VBME fortzufahren, die voraussichtlich 2021 ihr erstes vollständiges Produktionsjahr verzeichnen wird. Die geschätzten Gesamtinvestitionen für den Bau und die Inbetriebnahme der VBME werden von Vale auf rund 1,7 Milliarden USD geschätzt und werden die Lebensdauer der Mine bis 2034 verlängern. Wie am 11. Juni 2018 bekannt gegeben wurde, wird der Anteil der an Cobalt 27 gelieferten Kobaltproduktion auf 16,3 % sinken, sobald eine Gesamtmenge von rund 10.800 Tonnen (23.800 Pfund) Kobalt an Cobalt 27 geliefert wurde, was eintreten würde, wenn die Kobaltproduktion aus Voiseys Bay nach dem 1. Januar 2021 etwa 33.100 Tonnen (73.000 Pfund) erreicht. Vale hat sich gemäß dem Kobalt-Stream bereit erklärt, den Anzahlungsbetrag teilweise oder zur Gänze zurückzuerstatten und/oder die anwendbaren Prozentsätze im Rahmen des Kobalt-Streams zu erhöhen, wenn der Mühlendurchsatz bis zum 31. Dezember 2025 nicht 85 % des Zielniveaus erreicht.Die Mine Voisey's Bay, die an der Nordküste von Labrador (Kanada) liegt, wurde 2005 in Betrieb genommen und 2006 von Vale übernommen. Der integrierte Tagebau- und Mühlenbetrieb mit einer Kapazität von 8.100 Tagestonnen produziert Kupferkonzentrate und Nickel-Kobalt-Kupfer-Konzentrate aus dem Erz, das aus der Lagerstätte Ovoid gefördert werden. Das Nickel-Kobalt-Kupfer-Konzentrat wird zur Verarbeitung an die hydrometallurgische Raffinerie Long Harbour in Neufundland geliefert, in der runde Nickelteile, Kupferkathoden und runde Kobaltteile hergestellt werden. Die Raffinerie Long Harbour wurde 2014 in Betrieb genommen und verfügt über eine Soll-Kapazität von 50.000 Tonnen Nickel pro Jahr. Die VBME wird sich auf die Lagerstätten Reid Brook und Eastern Deeps konzentrieren. Nach der Inbetriebnahme sollte der Tiefbaubetrieb die Lebensdauer der Mine Voisey's Bay auf Grundlage der geschätzten unterirdischen Reserven von 23,6 Millionen Tonnen mit 2,17 % Nickel und 0,14 % Kobalt bis mindestens 2034 verlängern. Die Lebensdauer der Mine könnte die derzeit geplante Reservenbasis übersteigen, da die Explorationsbohrungen gezeigt haben, dass die Mineralisierung sich unterhalb der derzeitigen Ressourcengrenzen fortsetzt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43863/2018-06-28-Cobalt27ClosesVoisey'sBayCobaltStreamFINAL2_DEprcom.001.png Vale ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 70 Milliarden US-Dollar einer der größten Metall- und Bergbaukonzerne der Welt. Vale betreibt vier Hauptgeschäftsfelder: Eisenmetalle, Basismetalle, Kohle und logistische Infrastruktur. Vale ist einer der weltweit größten Produzenten von Eisenerz und Eisenerz-Pellets sowie der weltweit größte Nickelproduzent. Vale produziert zudem Manganerz, Ferrolegierungen, Hütten- und Kraftwerkskohle, Kupfer, Platingruppenmetalle (PGMs), Gold, Silber und Kobalt. Vale betreibt große Logistiksysteme in Brasilien und anderen Regionen der Welt, darunter Eisenbahnen, Seehafenterminals und Häfen, die in seine Bergbaubetriebe integriert sind. Vale kann eine Erfolgsbilanz beim Streaming von Nebenprodukten aus mehreren seiner Basismetallminen vorweisen, wobei sich die Vorauszahlungen seit 2013 auf insgesamt 3,7 Milliarden US-Dollar beliefen (ohne den Kobalt-Stream für Voiseys Bay). Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Investitionsvehikel für Elektrometalle, das Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte darstellen, bietet. Das Unternehmen besitzt 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und erwirbt derzeit den ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der kostengünstigen und langlebigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu sowie einen ab 2021 gültigen Kobalt-Stream bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale (einschließlich der angekündigten unterirdischen Erweiterung). 