Die Abflachung der Zinskurve und deren Bedeutung für die Edelmetalle

Aus Gründen, die wir bereits seit mehreren Jahren diskutieren, flacht sich die Zinsstrukturkurve in den USA immer weiter ab. Am Mittwoch erreichte der Spread zwischen den Renditen der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen ein neues 11-Jahres-Tief. Wie Sie mittlerweile sicherlich wissen, hat das bedeutende langfristige Implikationen.Beginnen wir mit dem aktuellen Stand. Unten sehen Sie die derzeitigen Renditen der US-Treasuries mit einer Laufzeit von zwei bzw. zehn Jahren:Wenn Sie die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen von der Rendite der 10-Jahres-Anleihen abziehen, erhalten Sie eine Differenz von 0,329% oder 32,9 Basispunkten. Das ist nicht nur ein neues Tief für 2018, sondern sogar der tiefste Stand seit 2007. Die Kurve steuert stetig auf eine Umkehr zu, bei der die 2-Jahres-Rendite höher wäre als die 10-Jahres-Rendite. Jeder Rezession ging bislang eine solche Inversion der Zinsstrukturkurve voraus, wie die US-Notenbank Fed am folgenden Chart selbst zeigt (Rezessionen sind grau hinterlegt):Warum wird sich die Zinskurve nun umkehren? Weil der Fed-Vorsitzende Powell und die übrigen Notenbanker weiterhin hartnäckig den Leitzins anheben (die Federal Funds Rate), angeblich um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Die folgenden Charts zeigen die parallele Entwicklung der Fed Funds Rate und der Rendite auf 2-jährige Staatsanleihen: