Silberrally ohne Goldrally?

Es folgt ein Auszug aus einem Kommentar, der ursprünglich auf www.speculative-investor.com veröffentlicht wurde.Der Artikel mit Namen "Silbers essentielle Rolle in der Elektrifizierung könnte seinen Anstieg verursachen" enthält einige interessante Kommentare über den Silbermarkt. Jedoch haben die Informationen dieses Artikels - mit einer kleinen Ausnahme - keinerlei Wirkung auf Silbers Risiko-Rendite-Verhältnis als Spekulation oder Investition. Die kleine Ausnahme hierbei ist das (in historischer Hinsicht) hohe Gold-Silber-Verhältnis, das annehmen lässt, dass der Silberpreis in den nächsten Jahren wahrscheinlich relativ zum Goldpreis steigen wird. Jedoch ist keine dieser Informationen bezüglich der "Fundamentaldaten" des grauen Edelmetalls wirklich relevant für den Silberpreis.Das hat denselben Grund, aus dem auch die meisten Informationen nicht relevant sind, die von "Experten" über die Goldfundamentaldaten verbreitet werden: Die jährliche Produktion der Bergbaubranche wird als Gesamtangebot behandelt (die jährliche Minenproduktion ist nur ein kleiner Bestandteil des Gesamtangebots) und Flüsse von einem Teil des Marktes zu einem anderen Teil werden mit Veränderungen der Gesamtnachfrage verwechselt (jeder "Fluss" umfasst einen Anstieg der Nachfrage auf Seiten des Käufers und einen genau ausgleichenden Rückgang der Nachfrage auf Seiten des Verkäufers). Des Weiteren kann die Irrelevanz dieser Information auch durch eine Frage näher beleuchtet werden: Wann fand in den letzten 80 Jahren eine große Silberrally statt, als eine Goldrally ausblieb?Die Antwort: In den letzten 80 Jahren gab es keine einzige bedeutende Silberrally ohne eine Goldrally. Die beste Silberrally ohne eine ähnliche Bewegung am Goldmarkt bestand aus einer Preisspitze, die im dritten Quartal 1997 begann und sechs Monate lang anhielt. Diese Rally führte zu einem Versuch, die Preise vor dem Hintergrund von Warren Buffets Silberanhäufung nach oben zu manipulieren; der Grund dafür war keiner dieser "fundamentalen" Treiber, die von Kommentatoren aufgezählt wurden, um darzulegen, dass Silber auch ohne Gold stark ansteigen kann.Die historische Vorgeschichte argumentiert überzeugend, dass große Silberrallyes nicht unter Ausbleiben von großen Goldrallyes stattfinden. Das sagt uns, dass der Silbermarkt - ähnlich wie der Goldmarkt - entweder durch das Vertrauen in das wirtschaftliche/finanzielle System getrieben wird oder das deutliche Silbertrends deutlichen Goldtrends nachfolgen.Das Fazit ist, dass es scheinbar keinen guten Grund für die Annahme gibt, eine deutliche Aufwärtsbewegung der Silberpreise unabhängig vom Goldpreis zu erwarten.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 29. Juni 2018 auf www.speculative-investor.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.