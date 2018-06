Lynas Corporation Ltd.: Vorzeitige Kredittilgung

Rare-Earth-Produzent Lynas hat vorzeitige 20 Millionen USD aus dem vorhandenen JARE-Kredit zurückbezahlt ( Link ). Diese Kreditlinie ohne festen Tilgungsplan liegt nun nur noch bei 150 Millionen USD und die Wandelanleihe nur noch bei 15,24 Millionen USD.Insgesamt hat Lynas Corporation in den vergangenen 12 Monaten die ausstehenden Kredite massiv reduziert. Aus dem Kopf heraus würde ich sagen die Schuldenlast wurde in etwa halbiert:Das Statement der Vorständin ist wichtig. Sie sagt, die frühzeitige Rückzahlung an JARE zeigt, dass die Operation des Unternehmens Cash-Flow positiv ist.Die Kreditgeber von Lynas waren immer die wichtigste Stütze für das Unternehmen und auch ein Grund, weshalb ich damals eingestiegen bin. JARE aus Japan hatte strategisches Interesse daran, dass Lynas die schwache Phase überlebt, um die Versorgung mit den wichtigen Rohstoffen am Laufen zu halten.Die Schuldenlast ist nun überschaubar und die freiwillige Zahlung impliziert ein gutes 2. Quartal für Lynas.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.