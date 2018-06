Kesselschlacht um die Festung der Metalle!

Um es gleich vorneweg zu nehmen, man sieht es sowieso in den folgenden Charts, jedoch möchte ich es auch in Wort und Schrift festhalten. Halten Sie sich fest, es kommt jetzt ganz direkt und unvermittelt.Wir haben im Gold, im GLD und im Silber unsere Long Zielbereiche nach unten durchschritten!Es wird ja gerne von manchen behauptet wir würden nur gelungene Trades zeigen und oder könnten es nicht offen zugeben das wir auch mal daneben liegen. Das ist so wahr wie die Behauptung George W. Bush’s, der Irak habe Massenvernichtungswaffen.Natürlich liegen wir immer mal wieder daneben! Haben wir in der Vergangenheit und werden wir ganz sicher auch in Zukunft. Unsere Methodik zur Kursprognose hat keine hundert prozentige Trefferquote. Ich behaupte und meine dies seit Jahren zu untermauern, dass es die akkurateste Analyse Methodik ist. Auch was Zielprognosen auf Monate hinaus angeht. Aber auch mit dieser Methodik werden wir bei 10 Trades durchschnittlich 2-3 haben, bei denen wir ausgestoppt werden, ergo 2%-5% des eingesetzten Kapitals verlieren.Das ist auf dem Börsenparkett so essentiell wie die Luft zum Atmen. Wir wollen bei nicht eintreffen eines Primärszenarios lieber früher als zu spät aus dem Markt, um wie in diesem Fall schon seit Tagen geschrieben; "Die Seitenlinie einzunehmen wenn die Zielbereiche unterschritten werden." Wenn Sie sehen wie deutlich Gold und GLD die Zielbereiche unterschritten haben, dann merken Sie warum diese Wiederstände so signifikant und eine enge Stopp Setzung wichtig sind.Kommen wir zur aktuellen Analyse der Märkte. Ich meine das bei vielen Anlegern im aktuellen Umfeld Unsicherheit herrscht, deshalb werde ich Ihnen genaue Informationen geben, welche signifikanten Kursmarken bestehen und was zu erwarten ist. Diese Inhalte stehen sonst nur unseren Abonnenten zu Verfügung.Gold kämpft weiter in der Zwischenzone, hat aber nach unterschreiten von 1262 $ erst einmal deutlich Federn lassen müssen. Soweit hat der Preis sich hier auch wie erwartet verhalten. Noch immer haben wir bis 1237 $ Luft, den Turnaround doch noch zu bewerkstelligen. Einer der Faktoren, der dies noch als möglich unterstreicht, ist der Umstand, dass wir zuletzt vor 2 Jahren auf einem derart überverkauften Niveau waren, wie das Aktuelle.Auch damals bauten wir im Anschluss ein markantes Tief aus. Im absoluten Mindestmaß müssen die Bullen den Tagesschluss wieder über 1262 $ finden, um von so etwas wie einer Erholung sprechen zu können. Über 1294 $ liegt dann ein erstes klares Signal vor, dass wir ein Tief ausgebaut haben könnten.Ansonsten bleibt der Abwärtsdruck erhalten und wir müssen im nächsten Schritt von einem Angriff auf die 1237 $, sowie deren Unterschreiten ausgehen. Diese Einschätzung setzt sich auch für den GLD fort, wo wir unterhalb von 119.78 $ nicht von einer Entspannung ausgehen können. Im Weiteren wollen wir dann die 122 $ überschritten sehen, um ein Signal für ein hinterlegtes Tief zu erhalten.Silber kann sich nach einem Tief bei 15.88 $ wieder über die 16 $ Marke retten. Dabei haben wir mit 15.88 $ eine Marke im Chart angelaufen, welche durchaus als markante Unterstützung bezeichnet werden kann. Um nun weitere Schritte in Richtung dem Ausbau eines Tiefs zu gehen, müssen die Bullen den Markt weiterhin aber mindestens über die 16.40 $ treiben. Bis dies nicht gelingt, bleibt der Druck nach Süden aufrecht erhalten.Entsprechend müssen wir uns auf ein Anlaufen von 15.62 $ einstellen, sowie dessen möglichen unterschreitens. Wir bleiben weiterhin dabei, dass wir erst wieder einen erneuten Zielbereich hinterlegen werden, wenn der Markt hier eine klare Indikation geliefert hat, dass wir in die Aufwärtsbewegung zurückkehren. Oder alternativ so tief korrigieren, dass dort die Setzung eines Zielbereiches wieder gerechtfertigt ist.Finden wir nun ein Tief im Bereich zwischen 16 $ und 15.62 $, wäre es retrospektiv natürlich besser gewesen den Zielbereich auszuweiten. Aber die Chancen für einen imminenten Fortbestand der Aufwärtsbewegung, haben sich mit Unterschreiten der 16 $ Marke derart eingetrübt, dass dies schlicht nicht mehr zu rechtfertigen gewesen wäre.Zusammengefasst befinden wir uns im Transit zwischen den Zonen, wir stehen an der Seitenlinie und sind nicht im Markt. Wir warten aktuell auf ein neues Setup. Dies könnte bei anhaltender Impulsivität nach unten wie auch nach oben recht rasch eintreffen und würde dann mit Etablierung eines weiteren Zielbereiches genutzt werden. Machen Sie sich Ihren eigenen Eindruck und testen Sie unsere Analyse Methodik für Indexe, Rohstoffe, Währungspaare Metalle und Kryptos.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de