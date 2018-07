Goldminenaktien (HUI) - Rettung in letzter Sekunde!

Das erste Halbjahr 2018 ist rum und der Minensektor ist noch immer nicht aus seiner Lethargie erwacht. Im Gegenteil: es scheint immer schlimmer zu werden und der HUI-Index scheint in der Summe kaum von der Stelle zu kommen. Auf der einen Seite ist das eine enttäuschende Entwicklung. Denn Anleger warten schon seit Monaten auf einen nachhaltigen Ausbruch. Auf der anderen Seite können Goldbugs allerdings auch heilfroh sein, dass der Minenmarkt kaum mit dem sehr schwachen Goldpreis korreliert. Warum das ein gutes Zeichen ist und welche Marken jetzt wichtig sind und erfahren Sie im Folgenden.Nach der letzten Einschätzung vom 28. Mai "Goldminenaktien - Langeweile pur! Wie lange noch?" ist der HUI-Index nicht einmal bis auf 196 Punkte gestiegen, sondern ist seitdem nach unten abgebröckelt. Anders als beim Gold, ging es mit dem jüngsten Tief allerdings nicht um neue Jahrestiefs. Diese wurden mit dem Tief mit 169,42 am 28. Juni um nur einen Punkt verfehlt.Der HUI erreichte abermals die schon vor einem Monat identifizierte Kreuzunterstützung und drehte dort wieder nach oben ab. Nach dem Intraday-Reversal vom 28. Juni, folgten am 29. Juni direkte Anschlusskäufe. Und das, obwohl sich Gold und Silber kaum von ihren Tiefs erholt hatten. Die letzten beiden Tage haben also dafür gesorgt, dass der Index auch auf Wochenbasis dem "Sprung von der Klippe" - mal wieder - entkommen ist.Besser geht es geht es in dem derzeitigen Marktumfeld eigentlich kaum: Relative Stärke zum Gold, gepaart mit erneuter Verteidigung einer sehr wichtigen Kreuzunterstützung! Nicht auszudenken, wenn Gold und Silber jetzt doch wieder etwas zulegen sollten … Dann könnte sich der HUI in der Tat aufmachen mindestens schnell die Marke von jetzt ca. 195 anzupeilen. Geht er dort drüber, steht anschließend ein Test der wichtigen Widerstandsmarke 210 im Raum. Dreh- und Angelpunkt ist bis dahin weiterhin die besagte Kreuzunterstützung!Auch heute wieder noch ein kurzer Blick auf den breiter aufgestellten XAU-Index , der die letzte Woche mit einem leichten Minus von 0,49% beendet hat. Und das, obwohl Silber im gleichen Zeitraum über 2% verloren hat. Die relative Stärke zum Basiswert zeigt sich also auch im Silbersektor.Und auch hier wurde mit dem jüngsten Tief bei 79,31 die mittelfristige Unterstützungslinie, die ihren Ursprung im November 2014 hat, erneut direkt getestet. Dort drehte der Index, ähnlich wie im Februar und März, wieder nach oben ab. Die aktuelle Wochenkerze zeigt ein positives Wochen-Reversal (kleiner Kerzenkörper + langer Docht), die an dieser Stelle fast so wertvoll ist wie Gold!Der Gold- und Silberminenaktiensektor zeigt sich also trotz markanter Schwäche bei Gold und Silber äußerst robust. Verkaufsdruck will weiterhin nicht so richtig aufkommen. Stattdessen zeigen beide Indizes auch heute bullische Konsolidierungen im Endstadium. Ein Ausbruch nach oben und im besten Fall auf neue Verlaufhochs ist damit weiter das wahrscheinlichste Szenario.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.