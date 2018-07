Kitcos Goldumfragen: Analysten und Anleger erwarten weitere Kursverluste

Sowohl unter Finanzprofis als auch unter den privaten Goldbesitzern ist die Stimmung bezüglich der Edelmetalle derzeit pessimistisch. Wie die wöchentliche Befragung des Nachrichtenportals Kitco News ergab, rechnen beide Gruppen damit, dass der Preis des gelben Metalls in dieser Woche weiter sinkt. Damit sind Wall Street und Main Street zum ersten Mal seit Anfang März dieses Jahres gleichzeitig bearish.In der vergangenen Woche beteiligten sich 15 professionelle Marktbeobachter an der Umfrage. Von diesen gaben acht (53%) an, dass sie kurzfristig mit einem Rückgang des Goldpreises rechnen. Nur drei der Analysten (20%) erwarten dagegen eine Erholung. Vier von ihnen (27%) gehen von einer Seitwärtsentwicklung aus.Darüber hinaus gaben auch 878 Privatanleger ihre Stimme ab. Von diesen waren 46% (406 Personen) ebenfalls bearish eingestellt, während 37% (325 Teilnehmer) einen Anstieg des Goldkurses prognostizieren. Die übrigen 17% (147 Umfrageteilnehmer) waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de