TD Securities: Durchschnittlicher Goldpreis von 1.375 Dollar im dritten Quartal 2019

Wie die Webseite Scrap Register berichtet, ist TD Securities der Ansicht, dass die Goldpreise kurzfristig noch weiter leiden werden. Jedoch prognostiziert man eine Erholung des Edelmetalls, sobald der US-Dollar an Fahrt verliert und die Investoren nach einer Absicherung gegen geopolitische Ereignisse und Handelsspannungen suchen.Strategen bei TDS, Bart Melek, Ryan McKay und Daniel Ghali, prognostizierten letzte Woche, dass der Goldpreis in den letzten drei Monaten 2019 einen Durchschnitt von 1.375 Dollar je Unze erreichen wird. Es sei zu "früh, um Gold zu betrauern." Die Strategen glauben an eine langfristige Erholung des gelben Edelmetalls, da der Markt bereits stark zu Short-Positionen und Bären tendiere, und der US-Dollar irgendwann an Stärke verlieren würde.Zum einen solle ein pragmatischer Ansatz der US-amerikanischen Federal Reserve zu einer letztlichen Abschwächung der Dollarstärke führen, zum anderen würden jedoch auch zunehmende Volatilität an den Aktienmärkten und Handelsspannungen den Appetit nach Gold als sicherer Hafen anregen.© Redaktion GoldSeiten.de