Palladium: Es läuft eine Stabilisierung

Palladium befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Das bisherige Jahrestief wurde Anfang April bei 894 USD markiert. Anschließend kam es zu einer dynamischen Rally bis 1.057 USD. Doch am horizontalen Widerstand bei 1.052 USD prallte der Kurs bärisch ab und es ging wieder deutlich unter die 1.000 USD-Marke. Der erneute Versuch von Palladium, die Abwärtstrendlinie zu brechen, scheiterte dann bei 1.028 USD. Aktuell findet eine Stabilisierung bei rund 940 USD statt.Zum Wochenauftakt notiert Palladium bei 951 USD. Um ein erstes Kaufsignal zu generieren, müsste der Preis über den horizontalen Widerstand bei 964 USD ansteigen. Sollten die bullischen Marktteilnehmer diesen Anstieg schaffen, dann könnte wieder die 1.000 USD-Marke ins Blickfeld rücken. An dieser runden Marke dürfte dann einen harten Kampf zwischen Bullen und Bären stattfinden.Sollten die Bullen als Sieger hervorgehen und einen Tagesschlusskurs über 1.000 USD erwirken, dann sollte ein Anstieg bis ca. 1.052 USD erfolgen. Tagesschlusskurse unter 939 USD könnten einen Test der 900 USD-Marke zur Folge haben.© Bernd SenkowskiQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG