American Silver Eagle: Etwas höhere Verkaufszahlen im Juni

Die Nachfrage nach der weltweit beliebten Anlagemünze American Silver Eagle war auch im Juni gering. Dies geht aus den aktuellen Absatzzahlen der Prägestätte U.S. Mint hervor. Gegenüber dem Mai haben sich die Verkäufe zwar leicht erhöht, doch sie blieben weit hinter dem Zahlen vom Jahresbeginn zurück.Im Juni verkaufte die U.S. Mint demnach 435.000 Stück der Silbermünzen zu je 1 Unze, verglichen mit 380.000 Münzen im Mai. In den Monaten Februar bis April wechselten allerdings noch jeweils mehr als 900.000 Silver Eagles den Besitzer, während es im Januar sogar über 3,2 Mio. Münzen waren.Auch im Vergleich zum Vorjahr fielen die Verkaufszahlen schwach aus. Im Juni 2017 hatte die Prägestätte 986.000 Stück der silbernen Anlagemünze verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de