Frank Holmes - Vergessen Sie den US-Dollar, Gold ist weltweite Reservewährung

Frank Holmes sprach mit Kitco News in einem Interview über die regelmäßige Goldaufstockung von China und Russland. Er sieht dies als Absicherung gegen die Unberechenbarkeit des Dollars und als Anzeichen für eine langsame und allmähliche Bewegung, das Vertrauen in den US-Dollar zu verlieren und stattdessen auf das gelbe Edelmetall zu bauen.Die aktuelle Dollarstärke empfindet Holmes jedoch als kurzfristig. Und dadurch, dass der Welthandel aktuell aufgrund von protektionistischen Ansätzen unter Kritik stehe, wäre der US-Dollar für größere Volkswirtschaften nicht länger als sicherer Hafen relevant."Die Zollsituation, die Trump aktuell eskaliert, hat schon for 18 Jahren allmählich begonnen. Es ist interessant, dass der Renminbi eine anständige Handelswährung sein möchte, und die Länder Gold als Absicherung gegen den Renminbi besitzen wollen", so meinte Holmes in dem Interview.Zusätzlich solle auch die angekündigte Beendigung des Anleihekaufprogramms in Europa einen positiven Einfluss auf Gold haben.© Redaktion GoldSeiten.de