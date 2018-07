Mexiko: Rückgang der Goldproduktion im April

In den mexikanischen Goldminen wurde im vierten Monat dieses Jahres deutlich weniger Gold gefördert als in den Monaten zuvor. Bei der Gewinnung von Silber wurde dagegen sowohl im Vergleich zum März als auch gegenüber dem Vorjahr ein Plus verzeichnet, wie aus den aktuellen Statistiken des Instituts für Statistik und Geografie INEGI hervorgeht.Demnach belief sich der Goldausstoß des Landes im April auf 7,53 Tonnen verglichen mit 8,94 Tonnen im März - ein Rückgang um 15,8%. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Fördermenge um 7,8%. Im April 2017 wurden in Mexiko noch 8,16 Tonnen Gold produziert.Ein leichter Anstieg um 1,5%, von 346,8 Tonnen im März auf 352,1 Tonnen im April, konnte dagegen im Silberbergbau verbucht werden. Im Vergleich zum April 2017 erhöhte sich der Minenausstoß sogar um 15%.Positiv entwickelten sich im Jahresvergleich zudem der Kupfer- sowie der Zinkbergbau. Hier wurde im April gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres jeweils ein Plus von 8,5% gemeldet. Die absolute Fördermenge belief sich auf rund 38.450 Tonnen Kupfer und 40.600 Tonnen Zink. Rückläufig war dagegen die Bleiproduktion, die verglichen mit dem Vorjahr um 9,3% auf ca. 11.650 Tonnen sank.© Redaktion GoldSeiten.de