BAML hält weiterhin an 1.400-Dollar-Goldpreis zum Ende des Jahres fest

Wie Kitco News berichtet, sieht die zweitgrößte Bank Amerikas, die Bank of America Merrill Lynch (BAML), weiteres Aufwärtspotential für den US-Dollar. Trotzdem hält man weiterhin an den Preisprognosen für Gold und Silber fest.So prognostiziert die Bank weiterhin einen Goldpreis von 1.400 Dollar je Unze im vierten Quartal des Jahres. Zeitgleich erwartet man einen durchschnittlichen Silberpreis von 17,50 Dollar in den letzten drei Monaten 2018. Unterstützend sollen sich hierbei die zunehmenden geopolitischen Spannungen, die eskalierenden Handelskriege und der steigende Inflationsdruck auf die Edelmetalle auswirken.Die Analysten der BAML unterstreichen, dass der US-Dollar noch immer das deutlichste Risiko für den Edelmetallmarkt darstellt. So sehe die Bank weiteres Aufwärtspotential für den Dollar gegenüber dem Euro. Höhere US-Zinsen würden den US-Dollar über das verbleibende Jahr hinweg ebenfalls nach oben drücken.Abschließend ist die Bank der Meinung, dass sich die US-Wirtschaft trotz der anhaltenden Handelskriegsthematik in einer guten Lage befindet.© Redaktion GoldSeiten.de