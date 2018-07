Spitfire Materials: Neueste Bohrergebnisse auf Aphrodite bestätigen großes Potenzial für Ressourcenerweiterungen

- Probenergebnisse erhalten für die letzten zwei Bohrlöcher, die im Rahmen des 13 Bohrlöcher und 6.149,4 Bohrmeter umfassenden Infill- und Erweiterungsbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Aphrodite in der Nähe von Kalgoorlie in Westaustralien niedergebracht wurden.- Ergebnisse bestätigen starke Goldmineralisierung in den tieferen Zonen entlang des Erzgangs Phi in Richtung Norden und Süden des bestehenden Ressourcengebiets.- Bohrungen durchteuften auch deutliche Mineralisierung westlich des Erzgangs Phi in einer hochgradigen Zone im Liegenden, dem Erzgang Omega. Der Erzgang Omega wird derzeit über eine Streichlänge von 900 m definiert und ist nicht Teil des aktuellen Ressourcenmodells.- Zu den wichtigsten Probenergebnissen gehören:- 18APD012-1,82m mit 11,06g/t Au ab 344,8m (Erzgang Omega) undo 2,0m mit 2,27g/t Au ab 384m (Erzgang Phi) undo 1,0m mit 3,09g/t Au ab 410m (Erzgang Phi) undo 1,0m mit 3,89g/t Au ab 423m (Erzgang Phi) undo 4,3m mit 1,08g/t Au ab 436m (Erzgang Phi)- 18APD013-2,6m mit 1,35g/t Au ab 427,6m (Erzgang Phi) undo 12m mit 2,99g/t Au ab 434m, einschließl. 4m mit 5,29g/t ab 435,5m (Erzgang Phi) undo 13,4m mit 2,12g/t Au ab 471,9m einschließl. 3m mit 5,30g/t ab 478m (Erzgang Phi) undo 0,74m mit 4,83g/t Au ab 556m (Erzgang Omega) undo 0,47m mit 15,41g/t Au ab 578,8m (Erzgang Omega)- Ein 6.000m umfassendes Diamantbohrprogramm ist im Gange, um das kürzlich definierte Explorationsziel in einer Tiefe zwischen 150m und 500m in den Erzgängen Alpha und Phi zu testen, wobei die Bohrungen zu rund 50% abgeschlossen sind. Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI) gibt bekannt, dass es die letzten Ergebnisse des kürzlich durchgeführten Infill- und Erweiterungsdiamantbohrprogramms auf seinem wichtigsten, zu 100% unternehmenseigenen, 1,26Moz schweren Goldprojekt, das 65km nördlich von Kalgoorlie in den östlichen Goldfeldern von Westaustralien liegt, erhalten hat. Die Ergebnisse weisen auf ein großes Potenzial, die bestehende Mineralressource erweitern zu können, hin.Unter dem folgenden Link finden Sie die Original-Pressemeldung in englischer Sprache, einschließlich Tabellen und JORC-Code: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180703/pdf/43w7vqr9pytgxp.pdfINVESTOREN:Spitfire Materials Ltd.John YoungTelefon: 0419 954 020Email: admin@spitfirematerials.com.auPRESSE:Read CorporateNicholas ReadTelefon: 0419 929 046Email: info@readcorporate.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!