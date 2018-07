Glencore - Heute mit Tiefschlag von mehr als 10%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore plc bricht heute um mehr als 10% ein. Der Hintergrund verbirgt sich bei der Tatsache, dass das US-Justizministerium im Rahmen von Geschäften rund um Anti-Korruptions- und Geldwäschegesetzen Nachforschungen betreibt. Technisch scheiterte die Aktie bereits in den vorherigen Wochen am Widerstand bei 400,00 Pence und deutet nunmehr einen Test der Unterstützung bei 290,00 Pence an. Gelingt dort eine Stabilisierung, könnte es erneuten Auftrieb in Richtung von 400,00 Pence geben.Andernfalls sacken die Notierungen weiter zurück und würden speziell unterhalb von 270,00 Pence weiteren Abgaben bis 235,00 bzw. 210,00 Pence initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.