Gold- und Silberterminmarkt: Starker Anstieg des Handelsvolumens im zweiten Quartal

Die CME Group , die unter anderem die Rohstoff-Terminbörse COMEX in New York betriebt, veröffentlichte gestern die Daten zum durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen im zweiten Quartal 2018. Demnach hat der Handel mit Metallfutures insgesamt deutlich zugenommen: Im Vergleich zum Juniquartal des Vorjahres wurde ein Anstieg um 27% auf durchschnittlich 674.000 Kontrakte am Tag verzeichnet.Die Zahl der Goldfutures und -optionen, die jeden Tag den Besitzer wechselten, erhöhte sich dabei um 29% auf 383.000 Kontrakte, während im Handel mit Silberfutures nur ein Anstieg um 7% auf 115.000 Kontrakte pro Tag verbucht wurde.Besonders stark fiel die Zunahme am Kupfermarkt aus: Hier meldete die CME für die drei Monate ein durchschnittliches tägliches Volumen von 146.000 Kontrakten, 43% mehr als im gleichen Zeitraum 2017.Am Terminmarkt für Platin wurde zudem mit einem Handelsvolumen von 58.000 Kontrakten am 22. Juni ein neuer Rekord verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de