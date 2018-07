ABN Amro: Goldpreise könnten weiter fallen

Wie Kitco News berichtet, hieß es von Georgette Boele, Edelmetallstrategin bei ABN Amro in einem Bericht, dass die Goldpreise weiterhin fallen und der Markt weiterhin durch den steigenden US-Dollar belastet werden könnte. So besteht das Risiko, dass die Preise des gelben Edelmetalls auf bis zu 1.200 Dollar je Unze und die Silberpreise kurzfristig auf 15,60 Dollar je Unze fallen könnten."Der steigende US-Dollar, der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China, die Abwärtskorrektur der Eurozonenprognose und der Rückgang des chinesischen Yuan haben zur Preisschwäche beigetragen. Die Schwäche am Edelmetallmarkt ist noch nicht vorbei, aber die Preise befinden sich nahe eines Bodens", so meinte sie in dem Bericht.Die 1.200-Dollar-Marke sehe sie jedoch als Marktboden und betont, dass dies eine gute Gelegenheit sei, sich für höhere Gold- und Silberpreise im nächsten Jahr zu positionieren. "Ende des Jahres erwarten wir Hochs des US-Dollar und der Renditen der 10-Jahres-Staatsanleihe. Das sollte die Edelmetallpreise unterstützen."Für das aktuelle Jahr prognostiziert ABN Amro relativ konstante Goldpreise, die das Jahr mit 1.250 Dollar je Unze beenden werden. Silberpreise sollen 2018 mit 16 Dollar je Unze schließen. Im nächsten Jahr vertritt die niederländische Bank die Ansicht, dass die Goldpreise bis zum Dezember 2019 auf 1.400 Dollar je Unze und die Silberpreise auf 20 Dollar je Unze steigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de