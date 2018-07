Michael Pento: Mehrere Faktoren begünstigen Marktcrash im Oktober

In einem aktuellen Interview mit Greg Hunter von USAWatchDog.com kommentiert der Vermögensverwalter Michael Pento die Aussichten für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dabei warnt er ausdrücklich vor einer neuen Rezession: Die drohende Umkehr der Zinsstrukturkurve in den USA, auf die in letzter Zeit auch zahlreiche andere Marktbeobachter hingewiesen hatten, sei ein relativ eindeutiges Signal für einen bevorstehenden Konjunkturrückgang - und einen damit einhergehenden Börsencrash. "Die letzten beiden Male, als sich die Zinskurve umkehrte, brachen die Aktienkurse um 50% ein", erklärt Pento.Kritisch könnte es seiner Einschätzung nach im Oktober werden. Der Experte rechnet damit, dass um diese Zeit verschiedene Faktoren aufeinandertreffen werden, die die Märkte aus dem Gleichgewicht bringen könnten: Die EZB reduziert den Umfang ihrer Anleihekäufe von 30 Milliarden Euro auf 15 Milliarden Euro monatlich, der internationale Handelskonflikt könnte sich zuspitzen, der Kreditboom in China wird sich umkehren und es könnte sich abzeichnen, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen in den USA die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren.Michael Pento weist zudem darauf hin, dass sich auch an den Börsen - und insbesondere im Bankensektor - die Anzeichen für einen Rückgang mehren: "Die 22 größten Banken der Welt befinden sich in einem Bärenmarkt. […] Die chinesischen Aktien sind in einem Bärenmarkt. 20% des S&P 500 befinden sich in einem Bärenmarkt." In bestimmten Sektoren habe die Baisse also heute schon begonnen.Der Marktbeobachter geht davon aus, dass die Unternehmensschulden in den USA, die eine neue Rekordhöhe erreicht haben, diesmal der Auslöser der Krise sein werden. "Die Unternehmensschulden entsprechen mittlerweile 45% des Bruttoinlandsprodukts. Noch nie waren sie höher", so Pento. Gleichzeitig sei die Qualität der Anleihen so schlecht wie nie zuvor: "50% aller Unternehmensanleihen mit Anlagebonität sind mit BBB bewertet. Das ist die unterste Kategorie im Investment-Grade-Rating."Auch die Zahl der "Zombie-Unternehmen", die neue Schulden aufnehmen müssen, um bestehende Kredite zurückzuzahlen, habe einen neuen Höchststand erreicht und werde während einer Konjunkturflaute weiter steigen. "Die Struktur der Unternehmensschulden ist so gefährlich, dass die Insolvenzen sprunghaft zunehmen werden, wenn die nächste Rezession beginnt. Es wird zu massenhaften Entlassungen kommen und die Märkte sowie das Wirtschaftswachstum werden weltweit einbrechen", prognostiziert der Experte.Der Goldmarkt werde von einem solchen Crash am stärksten profitieren, schätzt Pento. "Sie sollten immer 5-10% ihres Anlagekapitals in Gold halten", rät er. "Wenn Sie noch länger warten, werden Sie es womöglich nicht mehr so günstig kaufen können. Ich glaube nicht, dass das Risiko weiterer großer Kursverluste besteht, wenn Sie zum aktuellen Zeitpunkt physisches Gold kaufen."© Redaktion GoldSeiten.de