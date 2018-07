Beginnt nun endlich die nächste Goldrally?

Für Goldtrader und -investoren war es ein schwieriger Start in den Sommer, mich selbst eingeschlossen. Obwohl wir die Korrektur vorhergesehen hatten, die im April begann, hatten wir nicht wirklich damit gerechnet, dass sie so lange anhalten und so stark ausfallen würde. In einem Mitte Mai veröffentlichten Artikel hatten wir aber zumindest drauf hingewiesen, dass die Möglichkeit eines Rückgangs des Goldkurses an der COMEX auf 1.235 $ besteht.Hier stehen wir nun. Es ist Juli und der Goldpreis scheint weiter vor sich hinzutaumeln, ohne dass Aussicht auf Besserung besteht. Oder vielleicht doch?Während wir dies am Dienstagmorgen schreiben, hat sich der Kurs über Nacht etwas erholt. Grund war der schwächere US-Dollars sowie die Nachricht, dass die Chinesische Volksbank entschieden eingeschritten ist, um den Yuan zu verteidigen und seinen freien Fall zu stoppen. Mein Kollege David Brady verfasste letzte Woche einen Beitrag , in dem er den möglichen Zusammenhang zwischen dem Dollar-Yuan-Wechselkurs und dem Goldpreis der COMEX darlegt.Ob der längere Kursrückgang und die heutige Erholung nun in direktem Zusammenhang zur chinesischen Währung stehen, wird sich zeigen. Wir wissen jedoch mit Sicherheit, dass Gold extrem "überverkauft" und reif für eine Rally ist. Darüber hinaus machen sowohl die Kurscharts als auch die Marktstruktur an der COMEX (d. h. die Positionierung der Akteure am Terminmarkt gemäß den Angaben des Commitments of Traders Report) einen ganz ähnlichen Eindruck wie im letzten Jahr zur selben Zeit. Damals folgte zwischen dem 7. Juli und dem 7. September eine Goldrally, die den Kurs um 150 $ nach oben katapultierte. Könnte es im Sommer 2018 zu einer vergleichbaren Bewegung kommen?Betrachten wir zuerst den Wochenchart. Warum haben wir im Mai ein Absinken des Kurses auf 1.235 $ für möglich gehalten? Weil dieses Niveau mit der übergreifenden, langfristigen Trendlinie übereinstimmen würde, die die Tiefs vom Dezember 2015 mit den Tiefs vom Dezember 2016 verbindet. Unten sehen Sie den aktuellen Wochenchart. Beachten Sie insbesondere, dass die Verkäufe am Montag genau zu dem Zeitpunkt nachließen, als der Kurs diese Linie erreichte. Falls die Wochenkerze zum Handelsschluss am Freitag grün wird, würde das höchstwahrscheinlich eine entscheidende Umkehr signalisieren. Das Schlüsselniveau, dass Sie in dieser Woche im Auge behalten sollten, ist die 1.255-$-Marke.Kommen wir nun zu den Daten des Commitments of Traders Report. Wie oben erwähnt, ist die aktuelle Marktstruktur so bullisch wie zuletzt im Bericht für den 11. Juli 2017. Damals waren die großen Spekulanten auf Nettobasis nur mit 60.260 Goldkontrakten long, während die Commercials 73.900 Netto-Short-Positionen hielten. Per letzten Dienstag, den 26. Juni 2018, belief sich die Netto-Long-Position der großen Spekulanten lediglich auf 76.700 Goldfutures, während die Commercials unterm Strich 94.900 Kontrakte geshortet hatten.Zum Schluss wollen wir uns noch den kurzfristigen Chart ansehen, der im Moment am wichtigsten ist. Obwohl der Goldpreis gestiegen ist, konnte er bislang noch nicht aus dem eindeutig definierten, abwärts gerichteten Trendkanal ausbrechen, der die Kursbewegungen in den letzten drei Wochen begrenzte. Der Versuch, ein fallendes Messer aufzufangen, kann äußerst unangenehm enden, daher wollen wir nicht allzu enthusiastisch werden, solange der Preis die obere Trendlinie nicht durchbrochen hat. Wenn das geschieht, können wir uns jedoch endlich auf die lang erwartete Sommerrally freuen.Zusammenfassend können wir sagen, dass die Korrektur des Goldpreises nicht unerwartet war. Etwas überraschend war für uns jedoch das Ausmaß der Kursverluste. Letztlich müssen aber alle Sell-offs und Rallys einmal zu Ende gehen und auch der aktuelle Trend wird sich bald umkehren. Sobald das geschieht, befindet sich der Goldkurs in der Ausgangslage für die Sommerrally, die wir bereits im letzten Jahr vorhersagten. Diese sollte den Preis über die alte Widerstandslinie bei 1.360 $ steigen lassen und die 1.395-$-Marke erreichen, bevor sie ausläuft und in eine Konsolidierungsphase übergeht. Eine solche Bewegung wäre konsistent mit der Kursentwicklung im Sommer 2017 und unserer Einschätzung nach können wir im Sommer 2018 eine ähnliche Performance erwarten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 3. Juli 2018 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.