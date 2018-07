Verliert Indien seine Vorliebe für Gold?

Die indische Goldnachfrage scheint sich in diesen Jahr merklich abgekühlt zu haben. Wie Bloomberg gestern berichtete, fielen die Importe im ersten Halbjahr 2018 deutlich geringer aus als noch im letzten Jahr.Im Juni hat Indien demnach nur 54 Tonnen des gelben Metalls aus dem Ausland liefern lassen, 25% weniger als im gleichen Monat 2017. In der gesamten ersten Jahreshälfte haben sich die Goldimporte nach Angaben des indischen Finanzministeriums gegenüber dem Vorjahr sogar um 40% verringert. Während in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres noch 573 Tonnen Gold eingeführt wurden, waren es in diesem Jahr nur 343 Tonnen.Grund für die geringe Nachfrage ist nach Angaben von Bloomberg jedoch auch die schwache indische Rupie, die im letzten Monat auf einen neuen Tiefststand gefallen ist und Goldkäufe im Ausland dadurch teuer macht. Zudem wird in ländlichen Regionen zwischen Juni und August ohnehin relativ wenig Gold gekauft, weil die Bevölkerung mit der Bestellung der Felder beschäftigt ist.Abgesehen von diesen vorübergehenden Faktoren könnte sich jedoch auch eine langfristige Verschiebung am indischen Goldmarkt ankündigen. Dem Bericht zufolge zeigten die Millennials auch in Indien ein deutlich geringeres Interesse an Gold als ihre Elterngeneration und geben ihr verfügbares Einkommen tendenziell eher für Konsumgüter wie Smartphones und Fernseher aus.Unter den wichtigsten Importgütern nimmt Gold daher mittlerweile nur noch den dritten Platz ein. Während Rohöl an erster Stelle steht, sind Elektronikgeräte im Juli vergangenen Jahres auf den zweiten Platz vorgerückt. Im Mai 2018 wurden beispielsweise technische Geräte im Wert von 5,0 Milliarden Dollar nach Indien verschifft, während die Goldeinfuhren im gleichen Zeitraum nur einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar entsprachen.© Redaktion GoldSeiten.de