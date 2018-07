Neubewertung der europäischen Goldreserven zum Quartalsende

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 29. Juni 2018. Aus den Angaben geht hervor, dass sich die Position Gold und Goldforderungen zum Ende der letzten Wochen erneut verringert hat, nachdem bereits in der Vorwoche eine Abnahme gemeldet wurde.Während der Rückgang in der 25. Kalenderwoche jedoch auf den Verkauf von Gold zur Herstellung einer Münze zurückzuführen war, handelte es sich am vergangenen Freitag um eine Neubewertung der Goldbestände des Eurosystems zum Quartalsende.Nach aktuellen Angaben beläuft sich die Position Gold und Goldforderungen nunmehr auf 373,205 Milliarden Euro. Damit wurde ihr Wert um 827 Millionen Euro nach unten korrigiert.Die Netto-Position des Eurosystems in Fremdwährungen erhöhte sich im Zuge der vierteljährlichen Neubewertung dagegen um 11,3 Milliarden Euro auf insgesamt 265,2 Milliarden Euro.Den derzeitigen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de