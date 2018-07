WGC - Gold in der Elektrobranche

Goldvolumen innerhalb des Technologiesektors

Gold spielte schon seit Jahrzehnten eine große Rolle innerhalb der Elektrobranche. Denn anders als andere hochleitfähige Metalle wie Kupfer und Silber, rostet und mattiert es nicht. Stattdessen ist es weich und formbar - ein Metall, aus dem man einfach Drähte oder dünne Schichten formen kann. Das macht Gold zu einem idealen Metall für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der Elektrobranche, so heißt es in einem Bericht des WGCs.Die Nachfrage beruht hierbei auf zwei entscheidenden Bereichen: Beschichtungen für Stecker und Kontakte, und Goldbonddraht in Halbleitern. Durch deutliche Veränderungen und Druck nahm die Nachfrage in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts bisher ab. Das scheint sich nun jedoch langsam zu ändern. Im Jahr 2017 verbrauchte der Sektor 265 Tonnen Gold, eine Zunahme von 4% im Vergleich zu 2016 und die erste prozentuale Zunahme seit 2010.Derartiger Goldbonddraht ist auch ideales Material für den Datenspeichersektor, da durch dessen Verwendung die Speicherkapazität von Smartphones, Laptops, PCs, Kameras und anderen Geräten deutlich verbessert werden kann.Eine weitere Nachfragequelle ist auch die Automobilbranche, die zunehmend zur Elektrifizierung und dem autonomen Fahren tendiert. Gold bleibt weiterhin bevorzugtes Material für verwendete Drähte. Demnach wird die Goldnachfrage hier größtenteils von elektronischen Kontrollsystemen getrieben, die benötigt werden, um Sicherheitsregulierungen, Energieeffizienz, Emissionskontrolle, Fahrinformationen und Fahrerhilfe zu gewährleisten.Die kurzfristige und mittelfristige Prognose für die Nachfrage innerhalb der Elektrobranche sieht demnach rosig aus.Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Seite des World Gold Council © Redaktion GoldSeiten.de