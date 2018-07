WGC - Goldenes Potential im Gesundheitswesen

Auch wenn Nanopartikel aus Gold den Wissenschaftlern bereits seit Jahrzehnten bekannt sind und beispielsweise in der viktorianischen Epoche in der Photographie Anwendung fanden oder im Mittelalter für die Färbung von Glas verwendet wurden, hat man erst jetzt das Potential des Edelmetalls innerhalb des Gesundheitswesens entdeckt, so heißt es in einem Bericht des WGCs.Diese goldenen Nanopartikel finden beispielsweise Anwendung bei der Diagnose und bei medizinischen Behandlungen wie der Gentherapie, der Tumorerkennung und der Radiotherapie. In den USA entwickelten Wissenschaftler zum Beispiel ein Gel, in dem Goldnanopartikel enthalten sind und mit dem man alternde oder beschädigte Haut behandeln kann.Wissenschaftler des Unternehmens Sona Nanotech entwickelten erstmals Nanopartikel, die man in den menschlichen Körper einspeisen kann, um damit beispielsweise nichtinvasive und spezifische Behandlungen an Zellen, Tumoren, Gewebe und Organen durchzuführen. Damit könnte man auch gezielt Krebszellen zerstören.Tatsächlich schätzen Analysten, dass der Markt der Goldnanopartikel zwischen 2017 und 2021 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 18,84% zunehmen wird, angetrieben durch die zunehmende Nachfrage nach medizinischen Anwendungsbereichen bei Krebsbehandlungen, etc. Diese Branche der Wissenschaft und Technologie hat der heutigen Zeit und der weiteren Zukunft eine Menge zu bieten.Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Seite des World Gold Council © Redaktion GoldSeiten.de