Resolute Mining Ltd.: Gigantische Bohr-Treffer aller Zeiten

Eine wirklich gute Neuigkeit heute von Resolute Mining. Mining News titelt: Bester Bohr-Treffer aller Zeiten von Resolute auf Syama übertrifft Randgold und BHP Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen ( Link )!Das Bohrloch, auf das angespielt wird, wurde auf dem naheliegenden Tabakoroni Gebiet abgeschlossen. Auf eine Länge von 5 Metern traf Resolute Mining auf einen Goldgehalt von unglaublichen 493 g/t. Das sind fast 15 Unzen Gold über eine satte Länge von 5 Metern.Auch weitere Treffer zeigen eine hohe Kontinuität der beiden Gebiete, die das Minenleben dort vermutlich noch deutlich verlängern werden. Die 41 Meter mit 12,2 g/t Gold sind auch exzellent:Die Treffer sehen gut aus und es stehen noch einige bereits abgeschlossene Bohrungen zur Auswertung an:Auf Tabakoroni hat Resolute bereits eine nachgewiesene Ressource von 778.000 Unzen. Doch durch diese Vielzahl an neuen Treffern und den weiter stattfindenden Bohrungen, könnte sich das Gebiet zu einer der nächsten "Goldquellen" für Resolute entwickeln.Wie Canaccord in dem letzten Research bemerkt hat, sind diese neuen Gebiete noch nicht in der neu veröffentlichen Machbarkeitsstudie berücksichtigt. Die Analysten sehen hier weiteres Potential, welches dann zu einem noch höheren Output in der Zukunft führen könnte.Entweder hat man dies gewusst oder gut spekuliert.Die heutigen Resultate untermauern diese Annahme auf jeden Fall.Resolute kommt wieder und nach einer holprigen Phase scheint nun wieder "Leben in die Bude" zu kommen.Eigentlich arbeitet Resolute auch an einer Machbarkeitsstudie für das Goldgebiet in Ghana. Das ist nur eine Spekulation von meiner Seite, doch wenn Resolute hier ebenfalls Punkten kann, könnte uns die neue Dynamik in Sachen News-Flow und Kurs erhalten bleiben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.