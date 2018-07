European Lithium: Verkaufsabschluss für das Goldprojekt Paynes Find

5. Juli 2018 - Wie am 21. Dezember 2017 angekündigt, hat European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) (das Unternehmen) bestätigt, dass der Verkauf seines Goldprojektes Paynes Find an Cervantes Gold Pty Ltd (ASX:CVS) (CVS) (die Transaktion) abgeschlossen wurde.Der Gesamtpreis im Zusammenhang mit der Transaktion umfasst $500.000 in bar ($420.000 davon bereits erhalten) und $500.000 als Gegenleistung in Aktien (erhalten).Die Parteien haben vereinbart, die verbleibende Barabfindung in Höhe von $80.000 durch die Ausgabe von 7.000.000 Aktien von CVS zu einem angenommenen Ausgabepreis von je 1,14c zu begleichen. Darüber hinaus wird dem Unternehmen für je zwei ausgegebene Aktien eine nicht börsennotierte Option kostenlos zugeteilt, die bis zum 30. Juni 2020 zu je 1,5 Cent ausübbar ist.Tony Sage, Non-Executive Chairman, sagte: Wir sind sehr erfreut, dass diese Transaktion nun abgeschlossen ist und wünschen CVS alles Gute für die Entwicklung des Paynes Find Projekts und für die in jüngster Zeit sehr guten Ergebnisse von Albury Heath. Er fügte hinzu: Um weitere Renditen zu erzielen, haben wir uns entschieden, mehr Anrechtsscheine anstelle von Bargeld zu nehmen, da die jüngsten Ergebnisse Wertsteigerungspotenzial haben und den Wert von European Lithium weiter erhöhen werden.Tony SageNon-Executive ChairmanDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!