Russland: Stand der Gold- und Devisenreserven zum Ende des ersten Halbjahres

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete gestern den Stand ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände des Landes, in US-Dollar zum 29. Juni 2018.Den Angaben zufolge belief sich der Wert der Gold- und Devisenreserven zum Ende der 26. Kalenderwoche auf 455,5 Milliarden Dollar. Damit wurde erneut ein leichter Rückgang um 0,8 Milliarden Dollar verzeichnet, nachdem die internationalen Reserven bereits in der Vorwoche um 6,1 Milliarden Dollar gesunken waren.Insgesamt haben sich die Gold- und Devisenreserven Russlands in der ersten Jahreshälfte 2018 jedoch deutlich erhöht: Zwischen der ersten Januarwoche und dem 29. Juni stiegen sie um 22,9 Milliarden Dollar.Den Umfang der physischen Goldbestände zum Ende des ersten Halbjahres meldet die Zentralbank in zwei Wochen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de